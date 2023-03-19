Поделиться с Минфином: как россияне будут оплачивать дефицит бюджета

В то же время расходы федерального бюджета за тот же период выросли на 52% — до 5,744 трлн рублей. Что касается нефтегазового сектора, то результат начала года под санкциями примерно такой — дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей. Это колоссальная сумма: для сравнения, на весь 2023 год из федерального бюджета на здравоохранение, например, выделят только 1,47 трлн рублей. Вероятно, это только начало: в законе о бюджете указано, что по итогам 2023 года дефицит должен составить 2,925 трлн рублей. Но максимальная планка уже почти достигнута. Если всё сохранится на том же уровне, то мы придём к тому, что к концу года дефицит составит 15,5 трлн рублей — это почти 60% от доходов федерального бюджета.