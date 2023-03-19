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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Поделиться с Минфином: как россияне будут оплачивать дефицит бюджета

19 марта 2023, 14:11
Фото: 1MI
На этой неделе Минфин попытался найти новые источники для пополнения федерального бюджета в 2023 году. Вариантов несколько, но объединяет их одно: за всё заплатит население.
Сюжет
Бюджет

Министру финансов Антону Силуанову на данный момент приходится не очень легко: за январь и февраль 2023 года нефтегазовые доходы составили всего лишь 947 млрд рублей, что на 46% меньше, чем было получено в прошлом году за аналогичный период. Прочие же доходы сократились на 9% — до 2,217 трлн рублей. Вероятно, в этом случае о благоприятном влиянии санкций говорить уже не приходится. 

В то же время расходы федерального бюджета за тот же период выросли на 52% — до 5,744 трлн рублей. Что касается нефтегазового сектора, то результат начала года под санкциями примерно такой — дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей. Это колоссальная сумма: для сравнения, на весь 2023 год из федерального бюджета на здравоохранение, например, выделят только 1,47 трлн рублей. Вероятно, это только начало: в законе о бюджете указано, что по итогам 2023 года дефицит должен составить 2,925 трлн рублей. Но максимальная планка уже почти достигнута. Если всё сохранится на том же уровне, то мы придём к тому, что к концу года дефицит составит 15,5 трлн рублей — это почти 60% от доходов федерального бюджета.

В то же время замминистра Ирина Окладникова проблем не видит: расходы в январе были нетипично высокими из-за раннего авансирования проектов и раннего возврата экспортного НДС, а доходы в будущем должны будут повыситься из-за ожидаемого подорожания нефти. Тем не менее, позади уже половина марта, а дисконт на нефть Urals по-прежнему составляет почти 40% к цене нефти Brent.

Ходят слухи и о том, что Индия также готовится присоединиться к потолку на нефть и не покупать российскую дороже 60 долларов за баррель.

При этом занимать деньги Силуанов не любит: только недавно Россия рассчиталась с советскими долгами. Нет надежды на то, что кто-то на международном рынке даст нашему государству в долг в условиях санкций. Таким образом, остаётся только искать средства внутри страны.

Подробнее о предлагаемым Минфином способах можно прочесть в отдельном материале. 

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