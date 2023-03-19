Почётным донорам крови проиндексируют выплаты в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:02
В 2023 году выплату почётным донорам Белгородской области решили проиндексировать. Белгородцы, которые награждены нагрудными знаками «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» получат до 1 апреля свыше 16,5 тыс. рублей. В предыдущем году выплата составляла порядка 15,7 тыс. рублей.
Для её получения нужно подать заявление на Госуслугах или посетить местное отделение министерства соцзащиты населения и труда.
Почётным донорам понадобятся следующие документы: