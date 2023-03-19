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Почётным донорам крови проиндексируют выплаты в Белгородской области

19 марта 2023, 18:00
Фото: 1MI
Ежегодное денежное вознаграждение составит порядка 16,5 тыс. рублей. Деньги белгородцы получат ещё до наступления апреля, сообщили в региональной пресс-службе губернатора и правительства.

В 2023 году выплату почётным донорам Белгородской области решили проиндексировать. Белгородцы, которые награждены нагрудными знаками «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» получат до 1 апреля свыше 16,5 тыс. рублей. В предыдущем году выплата составляла порядка 15,7 тыс. рублей.

Для её получения нужно подать заявление на Госуслугах или посетить местное отделение министерства соцзащиты населения и труда.

Почётным донорам понадобятся следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» утверждённых образцов;
  • реквизит банковского счёта — в случае выбора способа получения через кредитную организацию.
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#Алина Харина#Почетный донор#Донорство#Социальные выплаты#Белгородская область#Общество
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