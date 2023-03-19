Миллиард рублей направят на выплаты «детям войны» в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Отметим, что на данный момент подобные выплаты получают порядка 78 тыс. жителей региона. Назначают выплаты жителям региона, родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.
Напомним, что не так давно депутаты Госдумы представили законопроект о детях спецоперации. Принять его могут как на федеральном, так и на региональном уровне.
Отмечается, что Статус «Дети СВО» предлагают ввести в регионах, которые подвергаются обстрелам ВСУ. Речь идёт не только о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, но и о «приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооружённым атакам и обстрелам со стороны Украины», заявил руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, который и предложил ввести эти выплаты.