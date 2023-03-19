Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Случай с гибелью собаки произошёл в январе этого года. В один день белгородка гуляла со своим животным на улице Железнякова: проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.
При этом женщина утверждает, что кричала сотрудникам, что животное принадлежит ей. Мэр Валентин Демидов в соцсетях пообещал в истории разобраться.
Журналисты Go31 направили в мэрию запрос, чтобы узнать об итогах проверки по данному случаю. Им сообщили, что нарушений не нашли. По словам чиновников, которых цитирует издание, использовалось безопасное для животного вещество с усыпляющим эффектом. Однако причину смерти собаки выявить не удалось — якобы не было возможности провести экспертизу.
Это не первая жалоба белгородцев на работу службы отлова животных. Так, ранее вокруг приюта «Лучик надежды», связанного с БГБ, разгорелся настоящий скандал. Подробнее — в материале Бел.Ру.