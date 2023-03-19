Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика

Случай с гибелью собаки произошёл в январе этого года. В один день белгородка гуляла со своим животным на улице Железнякова: проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.