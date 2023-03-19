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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика

19 марта 2023, 09:54
Фото: 1MI
Собака, архивное фото
Сотрудники Белгорблагоустройства сочли за бездомную собаку местной жительницы, после чего якобы выстрелили в животное дротиком с усыпляющим веществом. Спустя время питомец умер. Как сообщили журналистам в мэрии Белгорода, данный случай проверили: нарушений при этом не выявили.

Случай с гибелью собаки произошёл в январе этого года. В один день белгородка гуляла со своим животным на улице Железнякова: проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.

При этом женщина утверждает, что кричала сотрудникам, что животное принадлежит ей. Мэр Валентин Демидов в соцсетях пообещал в истории разобраться.

Журналисты Go31 направили в мэрию запрос, чтобы узнать об итогах проверки по данному случаю. Им сообщили, что нарушений не нашли. По словам чиновников, которых цитирует издание, использовалось безопасное для животного вещество с усыпляющим эффектом. Однако причину смерти собаки выявить не удалось — якобы не было возможности провести экспертизу.

Это не первая жалоба белгородцев на работу службы отлова животных. Так, ранее вокруг приюта «Лучик надежды», связанного с БГБ, разгорелся настоящий скандал. Подробнее — в материале Бел.Ру.

И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
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