Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Контракт на ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде опубликовало УКС Белгорода. Подрядчик уже выбран: им стало «Белгороддорстрой», документы от лица компании подписал генеральный директор компании Мадат Дарчинян. Отметим, что последний вошёл в топ 100 самых влиятельных людей региона.
Речь идёт о ремонте пересечений Корочанская — Серафимовича и Корочанская — Производственная.
Финансирование при этом осуществляется за счет средств Белгорода и субсидии областного бюджета. Закончить работы должны к первому августа. Начали их, судя по документам, 14 марта — в день заключения контракта.
Гарантийный срок на все виды работ и примененные материалы составляет пять лет. Что касается плитки, то срок её годности — тоже пять лет, а вот на светофоры гарантия действует в два раза больше.
Напомним, в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели. Строительство идёт поэтапно. Первую очередь планируют завершить ко Дню города — 5 августа.
Название для парка белгородцы выбрали сами путём голосования. Больше всего жителям региона понравилось название «Калейдоскоп». Многие из участников опроса хотели бы назвать парк «Сиргис» — древнее название Северского Донца.