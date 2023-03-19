Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей

19 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
Речь идёт об участках на пересечении Корочанская — Серафимовича, а также на пересечении Корочанская — Производственная. Согласно документам госзакупок, потратить на ремонт дорог планируют порядка 60 млн рублей.

Контракт на ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде опубликовало УКС Белгорода. Подрядчик уже выбран: им стало «Белгороддорстрой», документы от лица компании подписал генеральный директор компании Мадат Дарчинян. Отметим, что последний вошёл в топ 100 самых влиятельных людей региона.

Речь идёт о ремонте пересечений Корочанская — Серафимовича и Корочанская — Производственная. 

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Финансирование при этом осуществляется за счет средств Белгорода и субсидии областного бюджета. Закончить работы должны к первому августа. Начали их, судя по документам, 14 марта — в день заключения контракта.

Гарантийный срок на все виды работ и примененные материалы составляет пять лет. Что касается плитки, то срок её годности — тоже пять лет, а вот на светофоры гарантия действует в два раза больше. 

Напомним, в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели.  Строительство идёт поэтапно. Первую очередь планируют завершить ко Дню города — 5 августа.

Название для парка белгородцы выбрали сами путём голосования. Больше всего жителям региона понравилось название «Калейдоскоп». Многие из участников опроса хотели бы назвать парк «Сиргис» — древнее название Северского Донца.

Белгородцы определили название для строящегося парка аттракционов
Узнать подробнее
Читайте также:
Одна закупка на двоих: новая плитка в парке аттракционов и Riviera Wellness ResortДвор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в БелгородеИтальянский аттракцион, который будет установлен в Белгороде, могут освободить от НДС
#Артем Черненко#Ремонт#Дорога#Аттракцион#Парк#Общество#Госзакупки#Эксклюзив#Белгород#Мадат Дарчинян
Подпишитесь
Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети
Сегодня, 13:50
С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел
Сегодня, 07:31
Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика
Сегодня, 09:54
Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области
Сегодня, 08:23
«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова
17 марта 12:57