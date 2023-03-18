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Жителям аварийных домов в центре Белгорода выплатили компенсацию в 360 млн рублей

18 марта 2023, 17:40
Фото: Telegram-канал «Открытый Белгород»
Компенсацию получили жители тех МКД, которые находятся на месте будущего «Белого квартала». Владельцам жилых помещений выплатили компенсацию размером в 339,3 млн рублей, арендаторам — 24,5 млн, сообщили в городской администрации «Фонарю».

К декабрю 2025 года в центре Белгорода планируют завершить строительство «Белого квартала», а пока жителей аварийных домов, которые стоят на месте будущего района, расселяют и выплачивают им компенсации.

Мэрия Белгорода рассказала «Фонарю», что всего на расселение жителей потратили больше 360 млн рублей: 339,3 млн рублей выплатили жителям в качестве компенсации и 24,5 млн – арендаторам.

В 2019 году областное правительство признало аварийным десять многоквартирных домов. Всего расселению подлежит 91 жилое помещение, 75 из которых уже освободили.

Кто занимается расселением старых зданий, в мэрии не сообщили. Известно только, что домом №20 по улице Свято-Троицкого бульвара занимаются сотрудники «Белгорблагоустройства».

Что будут делать после сноса зданий, «Фонарю» в мэрии также не рассказали. Лишь отметили, что за комплексное развитие территории «Белого квартала» отвечает «Центр содействия строительству Белгородской области».

Напомним, что в «Белом квартале» построят 21 объект, в том числе концертный зал, амфитеатр, парковку, ТРК и заведения общепита. Новые жилые дома на участке строить не будут, зато появятся два детских сада.

В «Белом квартале» в центре Белгорода появятся два новых детских сада
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