Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По информации организации, жители шести домов в Белгороде остались без воды из-за течи из колодца на пр. Б.Хмельницкого, 82.
На 11:00 водоснабжения не было в домах №82 и №84 на пр. Б.Хмельницкого, 82, а также в домах №54, №54а, №56 и №58 на ул. Мичурина. Организован подвоз воды.
Напомним, ранее стало известно, что в микрорайоне Южный Старого Оскола отключили горячую и холодную воду в 14 многоквартирных домах. Без водоснабжения остались 2450 жителей.