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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Жители шести домов в Белгороде остались без воды

18 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI
18 марта в шести домах в областном центре пропала вода. Причина — течь из колодца. Подробнее сообщили в Telegram-канале водоканала.
Сюжет
Вода

По информации организации, жители шести домов в Белгороде остались без воды из-за течи из колодца на пр. Б.Хмельницкого, 82.

На 11:00 водоснабжения не было в домах №82 и №84 на пр. Б.Хмельницкого, 82, а также в домах №54, №54а, №56 и №58 на ул. Мичурина. Организован подвоз воды.

Напомним, ранее стало известно, что в микрорайоне Южный Старого Оскола отключили горячую и холодную воду в 14 многоквартирных домах. Без водоснабжения остались 2450 жителей.

 

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#Кристина Семенчук#Вода#Водоканал#Течь#Подвоз#Город#Новости Белгорода#Белгород
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