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Вячеслав Гладков преждевременно вернулся из отпуска в Белгородскую область

18 марта 2023, 05:31
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Причиной стал севший голос и температура, объяснил губернатор в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что возвращается из отпуска в регион из-за севшего голоса и температуры.

Отпуск у меня, к сожалению, не очень задался. Если вы слышите, голос у меня достаточно севший. Говорю немножко в нос. Вчера поднялась температура, поэтому принял решение вернуться в Белгородскую область. Наверно, догуляю в следующий раз. Ничего страшного, обычная жизненная ситуация.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что глава региона впервые за 2,5 года ушёл в отпуск. Первый день его отдыха был 13 марта. 

Губернатор Белгородской области Гладков впервые за 2,5 года ушёл в отпуск
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