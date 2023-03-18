Возвращение Гладкова, обстрелы и фейки: как прошла суббота в Белгородской области

Белгородцев напугала очередная волна фейковой информации. Так, в Сети появились данные о подозрительных листовках, которые якобы приклеили на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде. На них сказано, что нужно избегать правоохранителей, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку. В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что это фейк. Также жители региона получали звонки с неизвестных номеров. Неизвестные от имени сотрудников МЧС сообщали, что здания и соцобъекты якобы заминированы. Но и эта информация оказалась ложной.