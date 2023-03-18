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Возвращение Гладкова, обстрелы и фейки: как прошла суббота в Белгородской области

18 марта 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 18 марта, жители региона обсуждали преждевременное возвращение главы региона Вячеслава Гладкова из отпуска, очередные фейки и обстрелы. Подробнее – в материале «Бел.Ру».
Сюжет
Фейк

Возвращение Гладкова

Глава региона Вячеслав Гладкова прервал свой отпуск и решил вернуться в Белгородскую область. Причина – севший голос и температура. При этом губернатор отметил, что догуляет положенные выходные в следующий раз. В отпуск глава региона ушёл 13 марта. До этого он не отдыхал 2,5 года.

Вячеслав Гладков преждевременно вернулся из отпуска в Белгородскую область
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Листовки с призывами и ложное минирование

Белгородцев напугала очередная волна фейковой информации. Так, в Сети появились данные о подозрительных листовках, которые якобы приклеили на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде. На них сказано, что нужно избегать правоохранителей, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.  В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что это фейк. Также жители региона получали звонки с неизвестных номеров. Неизвестные от имени сотрудников МЧС сообщали, что здания и соцобъекты якобы заминированы. Но и эта информация оказалась ложной.

Белгородцы получают сообщения о заминированных зданиях и соцобъектах. Это фейк
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Новые атаки

ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область. 18 марта под обстрел попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе и село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили СМС-предупреждения от РСЧС. О последствиях не известно. Официальных комментариев по ситуации не поступало.

Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области
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