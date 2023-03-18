В Старом Осколе начали ремонтировать Центр молодёжных инициатив за 150 млн рублей

Напомним, ремонт здания ЦМИ на улице Ленина в Старом Осколе ждали давно. Заявлено глобальное преображение. Переделают все — от фасада до инженерных коммуникаций. В помещении станет более комфортно. Смонтируют современную систему кондиционирования. Откроют кафе, студию звукозаписи, зону нетворкинга. Вместительный кинотеатр сохранят.