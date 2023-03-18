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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Старом Осколе начали ремонтировать Центр молодёжных инициатив за 150 млн рублей

18 марта 2023, 12:15
Фото: ЦМИ Старого Оскола в соцсетях
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Также средства направят на реализацию инициатив старооскольской молодёжи.

Как отметил губернатор, в Старом Осколе начнут капитально ремонтировать Центр молодёжных инициатив. Об этом договорились с Росмолодёжью.

Вячеслав Гладков также поблагодарил федеральное ведомство и правительство Российской Федерации за выделение 150 млн рублей на капитальный ремонт здания и реализацию инициатив старооскольской молодёжи.

Уверен, что энергия и задор наших молодых людей помогут им реализовать свои огромные возможности.
Вячеслав Гладков

Напомним, ремонт здания ЦМИ на улице Ленина в Старом Осколе ждали давно. Заявлено глобальное преображение. Переделают все — от фасада до инженерных коммуникаций. В помещении станет более комфортно. Смонтируют современную систему кондиционирования. Откроют кафе, студию звукозаписи, зону нетворкинга. Вместительный кинотеатр сохранят.

 

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#Кристина Семенчук#ЦМИ#Ремонт#Старый Оскол#Средства#Гладков#Город#Новости Старого Оскола#Вячеслав Гладков
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