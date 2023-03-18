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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В соцсети «ВКонтакте» вновь произошёл массовый сбой

18 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
Пользователи соцсети «ВКонтакте» 18 марта пожаловались на сбои в работе приложения. При попытке загрузить страницу профиля появляется ошибка. Инцидент прокомментировали в пресс-службе организации.
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Работа

По информации сайта «Детектор сбоев», проблемы с приложением начали фиксировать 18 марта в 09:00. Порядка 86% пользователей сообщили, что приложение не работает, ещё 6% рассказали, что не могут получить сообщение, и столько же пожаловались на работу приложения.

Больше всего сообщений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Также на работу приложения пожаловались и белгородцы.

В пресс-службе во «ВКонтакте», сообщили, что работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно.

Напомним, массовый сбой соцсети произошёл 13 марта.

Белгородцы столкнулись с массовым сбоем в работе «ВКонтакте»
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#Кристина Семенчук#Сбой#Работа#Приложение#Вконтакте#Общество#Белгородская область
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