В соцсети «ВКонтакте» вновь произошёл массовый сбой

По информации сайта «Детектор сбоев», проблемы с приложением начали фиксировать 18 марта в 09:00. Порядка 86% пользователей сообщили, что приложение не работает, ещё 6% рассказали, что не могут получить сообщение, и столько же пожаловались на работу приложения.