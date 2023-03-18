В соцсети «ВКонтакте» вновь произошёл массовый сбой

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По информации сайта «Детектор сбоев», проблемы с приложением начали фиксировать 18 марта в 09:00. Порядка 86% пользователей сообщили, что приложение не работает, ещё 6% рассказали, что не могут получить сообщение, и столько же пожаловались на работу приложения.
Больше всего сообщений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Также на работу приложения пожаловались и белгородцы.
В пресс-службе во «ВКонтакте», сообщили, что работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно.
Напомним, массовый сбой соцсети произошёл 13 марта.