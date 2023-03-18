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Updated Сегодня, 06:40

В Белгородской области ямочный ремонт выполнили на 17%

18 марта 2023, 06:38
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Всего в Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог.
Сюжет
Дороги

По информации губернатора, на 18 марта ямочный ремонт в Белгородской области выполнили на 17%.

Набираем темпы по ямочному ремонту. Сейчас выполнено 17% от общего объёма. Конечно, будем наращивать темп.
Вячеслав Гладков

Также Гладков добавил, что в области приступили к реализации программы 2023 года нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начнут с двух участков. В Белгороде — улица Губкина (участок от ул. Костюкова до ул. Ватутина), а в Старом Осколе — участок в 1,5 км на улице Крутикова.

Задача по реализации этого проекта поставлена перед министерством, курирующим дорожное хозяйство. Необходимо качественно выполнить все работы в срок до середины июля.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. — на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Власти даже составили графики отдельно в разрезе каждого муниципалитета по региональным и муниципальным дорогам.

В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог
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#Кристина Семенчук#Ямочный ремонт#Дороги#Нацпроект#Гладков#Город#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Старый Оскол#Вячеслав Гладков
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