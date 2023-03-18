В Белгородской области ямочный ремонт выполнили на 17%

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По информации губернатора, на 18 марта ямочный ремонт в Белгородской области выполнили на 17%.
Набираем темпы по ямочному ремонту. Сейчас выполнено 17% от общего объёма. Конечно, будем наращивать темп.
Вячеслав Гладков
Также Гладков добавил, что в области приступили к реализации программы 2023 года нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начнут с двух участков. В Белгороде — улица Губкина (участок от ул. Костюкова до ул. Ватутина), а в Старом Осколе — участок в 1,5 км на улице Крутикова.
Задача по реализации этого проекта поставлена перед министерством, курирующим дорожное хозяйство. Необходимо качественно выполнить все работы в срок до середины июля.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. — на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Власти даже составили графики отдельно в разрезе каждого муниципалитета по региональным и муниципальным дорогам.