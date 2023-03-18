В Белгородской области ямочный ремонт выполнили на 17%

Напомним, ранее стало известно, что в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. — на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Власти даже составили графики отдельно в разрезе каждого муниципалитета по региональным и муниципальным дорогам.