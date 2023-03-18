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Updated Сегодня, 09:12

В Белгородской области начался пожар в жилом доме из-за загоревшейся постройки и авто

18 марта 2023, 09:10
Фото: МЧС по Белгородской области
Информация о возгорании поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 05:59 18 марта. Полностью справиться с огнём спасатели сумели спустя час. Подробнее сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

По информации ведомства, утром 18 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Новом Осколе на улице Алексеевская.

По прибытии на место огнеборцы установили, что пожар произошёл в надворной постройке (навес, сарай). Под навесом загорелась «Газель». Затем огонь перекинулся на жилой дом.

Полностью ликвидировать пожар спасатели сумели в 06:57. О причинах возгорания не сообщается. Также нет информации о пострадавших или погибших.

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#Кристина Семенчук#Пожар#Жилой дом#Постройка#МЧС#Происшествия#Белгородская область
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