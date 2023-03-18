В Белгородской области начался пожар в жилом доме из-за загоревшейся постройки и авто

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По информации ведомства, утром 18 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Новом Осколе на улице Алексеевская.
По прибытии на место огнеборцы установили, что пожар произошёл в надворной постройке (навес, сарай). Под навесом загорелась «Газель». Затем огонь перекинулся на жилой дом.
Полностью ликвидировать пожар спасатели сумели в 06:57. О причинах возгорания не сообщается. Также нет информации о пострадавших или погибших.