В Белгороде в рамках субботника наведут порядок в урочище Сосновка

По информации мэрии Белгорода, по традиции с 1 по 30 апреля в областном центре планируется провести акцию «Дни защиты от экологической опасности». Общегородской субботник пройдёт 1 апреля.



Планируется убрать валежник в урочище Сосновка, навести порядок в районе водоохранных зон, лесных урочищ и лесопосадок.