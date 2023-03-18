В Белгороде в рамках субботника наведут порядок в урочище Сосновка

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По информации мэрии Белгорода, по традиции с 1 по 30 апреля в областном центре планируется провести акцию «Дни защиты от экологической опасности». Общегородской субботник пройдёт 1 апреля.
Планируется убрать валежник в урочище Сосновка, навести порядок в районе водоохранных зон, лесных урочищ и лесопосадок.
Принять участие в акции могут все жители города. Для этого необходимо оставить заявку в отдел экологии и охраны окружающей среды мэрии. Телефон для связи (4722) 73-26-37.
Напомним, ранее стало известно, что на конный патруль для Сосновки готовы потратить 6,8 млн рублей. Исполнителю потребуется следить за порядком, проводить профилактические беседы и убирать за своими лошадьми.