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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Белгороде в рамках субботника наведут порядок в урочище Сосновка

18 марта 2023, 11:49
Фото: Мэрия Белгорода

В Белгороде пройдёт общегородской субботник

Мероприятие состоится 1 апреля. Об этом сообщили в мэрии областного центра. В планах навести порядок в урочище Сосновка и районе водоохранных зон.

По информации мэрии Белгорода, по традиции с 1 по 30 апреля в областном центре планируется провести акцию «Дни защиты от экологической опасности». Общегородской субботник пройдёт 1 апреля.

Планируется убрать валежник в урочище Сосновка, навести порядок в районе водоохранных зон, лесных урочищ и лесопосадок.

Принять участие в акции могут все жители города. Для этого необходимо оставить заявку в отдел экологии и охраны окружающей среды мэрии. Телефон для связи (4722) 73-26-37.

Напомним, ранее стало известно, что на конный патруль для Сосновки готовы потратить 6,8 млн рублей. Исполнителю потребуется следить за порядком, проводить профилактические беседы и убирать за своими лошадьми.

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#Субботник#Сосновка#Уборка#Акция#Город#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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