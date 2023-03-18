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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Белгороде появится инклюзивная площадка

18 марта 2023, 14:21
Фото: 1MI
Об этом рассказал в своём Telegram-канале мэр областного центра Валентин Демидов. Объект появится не позднее 1 августа.

Как сообщил градоначальник, инклюзивная площадка появится на ул. Садовая, 118 благодаря инициативе местных жителей. Демидов добавил, что в доме проживают дети с особенностями здоровья, но заниматься на тренажёрах смогут и взрослые.

Старт работ запланирован на 1 мая, а сдать объект должны не позднее 1 августа. Сейчас на финальной стадии согласование с сетевыми организациями.

Меня волнует оборудование. Поручил своему заместителю к следующей встрече через неделю подготовить спецификацию. Мы должны убедиться, что всех жителей устраивает производитель и модели.
Валентин Демидов

На площадке планируется установить спортивные тренажёры и игровые элементы, качели-гнездо, которые подходят детям с любыми двигательными нарушениями.

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#Кристина Семенчук#Детская площадка#Дети ОВЗ#Мэр#Белгород#Город#Новости Белгорода#Валентин Демидов
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