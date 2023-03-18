В Белгороде появится инклюзивная площадка

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как сообщил градоначальник, инклюзивная площадка появится на ул. Садовая, 118 благодаря инициативе местных жителей. Демидов добавил, что в доме проживают дети с особенностями здоровья, но заниматься на тренажёрах смогут и взрослые.
Старт работ запланирован на 1 мая, а сдать объект должны не позднее 1 августа. Сейчас на финальной стадии согласование с сетевыми организациями.
Меня волнует оборудование. Поручил своему заместителю к следующей встрече через неделю подготовить спецификацию. Мы должны убедиться, что всех жителей устраивает производитель и модели.
Валентин Демидов
На площадке планируется установить спортивные тренажёры и игровые элементы, качели-гнездо, которые подходят детям с любыми двигательными нарушениями.