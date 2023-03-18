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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

18 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI
Жители двух населённых пунктов получили СМС-оповещения об обстреле. Официальных комментариев пока не поступало.
Сюжет
Обстрел

18 марта село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге попало под обстрел. СМС-предупреждения от РСЧС местным жителям поступили после 13:00.

О последствиях пока не известно. Официальных комментариев по ситуации не поступало.

Также оповещение с просьбой спуститься в укрытие получили жители хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Напомним, по состоянию на 16 марта от обстрелов за четыре дня в Белгородской области пострадало более 50 домов и 30 автомобилей.

Ночью 16 марта над Белгородом сработала система ПВО. Повреждения получили административные и торговые здания, квартиры.

Обстрел в Белгородской области: жителей просят уйти в укрытия
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Рассылка#МЧС#Предупреждение#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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