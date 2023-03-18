Спуститесь в укрытия: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
18 марта село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге попало под обстрел. СМС-предупреждения от РСЧС местным жителям поступили после 13:00.
О последствиях пока не известно. Официальных комментариев по ситуации не поступало.
Также оповещение с просьбой спуститься в укрытие получили жители хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.
Напомним, по состоянию на 16 марта от обстрелов за четыре дня в Белгородской области пострадало более 50 домов и 30 автомобилей.
Ночью 16 марта над Белгородом сработала система ПВО. Повреждения получили административные и торговые здания, квартиры.