Порядка 2700 белгородцев прошли курсы по оказанию первой медпомощи

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Курсы по оказанию первой помощи проводят специалисты регионального Центра медицины катастроф. Занятия начались в октябре прошлого года. Из-за большого количества желающих получить навыки оказания первой доврачебной помощи, обучение шло одновременно в трёх группах на разных площадках. В общей сложности за три месяца занятия посетили 2705 белгородцев.
В феврале текущего года курсы возобновили работу, но уже в новом формате. Если изначально длительность занятий составляла один-два часа, и они проходили несколько раз в неделю, то теперь учебный курс составляет восемь часов и проводится в течение одного дня.
Также организовано обучение оказанию первой помощи сотрудников Госавтоинспекции и водителей Единой транспортной компании, осуществляющих перевозку пассажиров.
Сотрудники дорожной полиции приступили к занятиям в начале февраля, а первая группа водителей — в конце февраля.
На сегодняшний день навыки первой помощи уже получили 199 полицейских и 73 водителя. Всего в течение года планируется обучить 480 инспекторов ГИБДД и 600 водителей.