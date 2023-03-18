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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Порядка 2700 белгородцев прошли курсы по оказанию первой медпомощи

18 марта 2023, 13:10
Фото: Правительство Белгородской области
Первые занятия прошли в октябре 2022 года. За три месяца их посетили 2705 жителей области, сообщили в региональном правительстве.

Курсы по оказанию первой помощи проводят специалисты регионального Центра медицины катастроф. Занятия начались в октябре прошлого года. Из-за большого количества желающих получить навыки оказания первой доврачебной помощи, обучение шло одновременно в трёх группах на разных площадках. В общей сложности за три месяца занятия посетили 2705 белгородцев.

В феврале текущего года курсы возобновили работу, но уже в новом формате. Если изначально длительность занятий составляла один-два часа, и они проходили несколько раз в неделю, то теперь учебный курс составляет восемь часов и проводится в течение одного дня.

Также организовано обучение оказанию первой помощи сотрудников Госавтоинспекции и водителей Единой транспортной компании, осуществляющих перевозку пассажиров.

Сотрудники дорожной полиции приступили к занятиям в начале февраля, а первая группа водителей — в конце февраля.

На сегодняшний день навыки первой помощи уже получили 199 полицейских и 73 водителя. Всего в течение года планируется обучить 480 инспекторов ГИБДД и 600 водителей.

Для белгородцев организуют видеозапись курсов по оказанию первой медпомощи
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#Кристина Семенчук#Курсы по оказанию первой медпомощи#Обучение#Занятие#Гибдд#ЕТК#Общество#Белгородская область
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