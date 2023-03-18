Одна закупка на двоих: новая плитка в парке аттракционов и «Riviera Wellness Resort»

В «Riviera Wellness Resort» основа под плиткой останется прежней. Но там необходимо выполнить работы по демонтажу существующего плиточного покрытия и уложить новую тротуарную плитку. А вокруг клумб нужно установить металлические ленты общим объёмом 180 погонных метров.