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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Одна закупка на двоих: новая плитка в парке аттракционов и «Riviera Wellness Resort»

18 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI

Фирма Зотова ищет новую плитку для парка аттракционов и «Riviera Wellness Resort»

Компания, которая принадлежит Владимиру Зотову, ищет подрядчика, который выполнит работы по устройству плиточного покрытия в новом парке аттракционов и курортном комплексе «Riviera Wellness Resort». Работы должны завершить в течение двух месяцев.

Фирма «ТД Агро-Белогорье» опубликовала тендер на выполнение работ по устройству плиточного покрытия в парке аттракционов вблизи ул. Корочанская в Белгороде (11 644 кв. м.) и курортном комплексе «Riviera Wellness Resort» в Разумном (2400 кв. м.). Заказчиком выступает организация «Парк аттракционов».

В документах указано, что в парке аттракционов необходимо выполнить работы по планировке площадей, устройство подстилающей и выравнивающих поверхностей, по укладке тротуарной плитки, а также установке бортового камня согласно таблице:

Фото: "Ростендер"

В «Riviera Wellness Resort» основа под плиткой останется прежней. Но там необходимо выполнить работы по демонтажу существующего плиточного покрытия и уложить новую тротуарную плитку. А вокруг клумб нужно установить металлические ленты общим объёмом 180 погонных метров.

В документах также прилагается письмо от компании «ТД Агоро-Белогорье» руководителям предприятий. В нём предлагается подать коммерческое предложение на объёмы работы с указанием фиксированный цены, включая НДС, условия, сроки поставки и условия оплаты, а также срок действия коммерческого предложения.

В письме также указано, что данная процедура заключения контракта не является конкурсом или аукционом.

К работам приступят после подписания договора. Завершить должны в течение 60 дней.

Напомним, в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели.

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