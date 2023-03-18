Одна закупка на двоих: новая плитка в парке аттракционов и «Riviera Wellness Resort»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Фирма «ТД Агро-Белогорье» опубликовала тендер на выполнение работ по устройству плиточного покрытия в парке аттракционов вблизи ул. Корочанская в Белгороде (11 644 кв. м.) и курортном комплексе «Riviera Wellness Resort» в Разумном (2400 кв. м.). Заказчиком выступает организация «Парк аттракционов».
В документах указано, что в парке аттракционов необходимо выполнить работы по планировке площадей, устройство подстилающей и выравнивающих поверхностей, по укладке тротуарной плитки, а также установке бортового камня согласно таблице:
В «Riviera Wellness Resort» основа под плиткой останется прежней. Но там необходимо выполнить работы по демонтажу существующего плиточного покрытия и уложить новую тротуарную плитку. А вокруг клумб нужно установить металлические ленты общим объёмом 180 погонных метров.
В документах также прилагается письмо от компании «ТД Агоро-Белогорье» руководителям предприятий. В нём предлагается подать коммерческое предложение на объёмы работы с указанием фиксированный цены, включая НДС, условия, сроки поставки и условия оплаты, а также срок действия коммерческого предложения.
В письме также указано, что данная процедура заключения контракта не является конкурсом или аукционом.
К работам приступят после подписания договора. Завершить должны в течение 60 дней.
Напомним, в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели.