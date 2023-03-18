Фейк: в Белгороде появились листовки с призывами не жить по прописке

В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что это фейк. Чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться онлайн-картами, найти указанный адрес и открыть фото по данной локации. Оно будет одинаковое с единственным отличием — на картах не будет нафотошопленной к стене листовки с лозунгами.