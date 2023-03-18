Фейк: в Белгороде появились листовки с призывами не жить по прописке

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Подозрительные листовки якобы появились на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде. На них сказано, что нужно избегать правоохранителей, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.
В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что это фейк. Чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться онлайн-картами, найти указанный адрес и открыть фото по данной локации. Оно будет одинаковое с единственным отличием — на картах не будет нафотошопленной к стене листовки с лозунгами.
Источник сообщил, что это очередная провокация ЦИПсО с целью посеять панику среди мирного населения.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации. Повестки, которые получают россияне по месту жительства или работы, — обычная практика по уточнению данных.