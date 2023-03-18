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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Фейк: в Белгороде появились листовки с призывами не жить по прописке

18 марта 2023, 07:04
Фото: 1MI
На подъездах в областном центре якобы стали расклеивать листовки с призывами избегать полиции, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку. Информацию опровергли в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

Подозрительные листовки якобы появились на подъезде на улице Лермонтова в Белгороде. На них сказано, что нужно избегать правоохранителей, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»

В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что это фейк. Чтобы в этом убедиться, достаточно воспользоваться онлайн-картами, найти указанный адрес и открыть фото по данной локации. Оно будет одинаковое с единственным отличием — на картах не будет нафотошопленной к стене листовки с лозунгами.

Источник сообщил, что это очередная провокация ЦИПсО с целью посеять панику среди мирного населения.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации. Повестки, которые получают россияне по месту жительства или работы, — обычная практика по уточнению данных.

Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
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