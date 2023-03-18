Белгородцы получают сообщения о заминированных зданиях и соцобъектах. Это фейк

По данным регионального управления МЧС, белгородцы сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки. Во время разговора люди выдают себя за сотрудников МЧС и сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.