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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Белгородцы получают сообщения о заминированных зданиях и соцобъектах. Это фейк

18 марта 2023, 08:26
Фото: 1MI
Жителям региона звонят с неизвестных номеров и от имени сотрудников МЧС сообщают, что здания и соцобъекты якобы заминированы. В ведомстве информацию опровергли.
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Фейк

По данным регионального управления МЧС, белгородцы сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки. Во время разговора люди выдают себя за сотрудников МЧС и сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.

В ведомстве добавили, что эта информация не соответствует действительности. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размёщенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Напомним, это не первая фейковая информация, которой пытаются запугать мирное население. Так, на подъездах в областном центре якобы стали расклеивать листовки с призывами избегать полиции, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.

Фейк: в Белгороде появились листовки с призывами не жить по прописке
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#Кристина Семенчук#Фейк#Минирование#МЧС#Здание#Соцобъекты#Общество#Белгородская область
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