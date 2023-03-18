Белгородцы получают сообщения о заминированных зданиях и соцобъектах. Это фейк

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По данным регионального управления МЧС, белгородцы сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки. Во время разговора люди выдают себя за сотрудников МЧС и сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.
В ведомстве добавили, что эта информация не соответствует действительности. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размёщенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Напомним, это не первая фейковая информация, которой пытаются запугать мирное население. Так, на подъездах в областном центре якобы стали расклеивать листовки с призывами избегать полиции, ДПС, не жить по месту прописки, чтобы не получить повестку.