Белгородка в ходе ссоры ударила мужа ножом в спину, а потом вызвала скорую помощь

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, во время конфликта 53-летний мужчина повернулся спиной к своей жене, чем и воспользовалась виновная. Белгородка схватила со стола нож и ударила им в спину своего супруга. Однако женщина вовремя опомнилась и, чтобы избежать последствий, самостоятельно вызвала скорую помощь.