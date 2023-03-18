Белгородка в ходе ссоры ударила мужа ножом в спину, а потом вызвала скорую помощь

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В одном из сёл Белгородского района супружеская пара решила устроить застолье, которое переросло в ссору, а затем – в поножовщину.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, во время конфликта 53-летний мужчина повернулся спиной к своей жене, чем и воспользовалась виновная. Белгородка схватила со стола нож и ударила им в спину своего супруга. Однако женщина вовремя опомнилась и, чтобы избежать последствий, самостоятельно вызвала скорую помощь.
Но полностью снять с себя вину у 47-летней белгородки не получилось: на неё завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.