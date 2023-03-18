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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Белгородка в ходе ссоры ударила мужа ножом в спину, а потом вызвала скорую помощь

18 марта 2023, 16:14
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Белгородском районе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Предварительно, пострадавший остался жив.

В одном из сёл Белгородского района супружеская пара решила устроить застолье, которое переросло в ссору, а затем – в поножовщину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, во время конфликта 53-летний мужчина повернулся спиной к своей жене, чем и воспользовалась виновная. Белгородка схватила со стола нож и ударила им в спину своего супруга. Однако женщина вовремя опомнилась и, чтобы избежать последствий, самостоятельно вызвала скорую помощь.

Но полностью снять с себя вину у 47-летней белгородки не получилось: на неё завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ревнивый белгородец сломал нож, пока бил им соперника
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#Александра Склярова#Поножовщина#Бытовая поножовщина#Происшествия#Уголовное дело#Белгородский район
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