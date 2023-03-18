Белгород отходит от ракетного удара, пока экс-мэр сидит в СИЗО: итоги недели

В ночь на 16 марта, со среды на четверг, над Белгородом система ПВО сбила две ракеты со стороны Украины. Осколки посекли фасады здания Фонда пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный». Пострадали и жилые дома, которые находятся в том же районе города. А на дороге неспокойная ночь оставила после себя воронку, которую в то же утро убрали.