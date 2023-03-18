Белгород отходит от ракетного удара, пока экс-мэр сидит в СИЗО: итоги недели

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
На этой неделе СВО вновь добралась до жителей областного центра. В этот раз многие белгородцы не только просыпались четыре ночи подряд от громких звуков, но и заметили повреждения домов.
В ночь на 16 марта, со среды на четверг, над Белгородом система ПВО сбила две ракеты со стороны Украины. Осколки посекли фасады здания Фонда пенсионного и социального страхования РФ, ТЦ «Вокзальный». Пострадали и жилые дома, которые находятся в том же районе города. А на дороге неспокойная ночь оставила после себя воронку, которую в то же утро убрали.
До этого, в ночь на 15 марта, Белгород также обстреляли ВСУ. Повреждения нашли в 21 частном доме и пяти квартирах. Больше всего досталось окнам — их либо посекло, либо выбило, везде по-разному. В этот день была пострадавшая: она потеряла сознание во время происшествия, а её собака получила контузию.
А 14 марта в Белгородской области было минимум 14 обстрелов — СМС-оповещения от РСЧС поступали весь день белгородцам из шести муниципалитетов.
Напомним, 6 марта силовики задержали экс-мэра Белгорода — он почти успел улететь в Узбекистан, по его словам, по рабочим вопросам. Но причиной стала деятельность Антона Иванова ещё до управления городом: работа генеральным директором БИКа и областного Фонда поддержки ИЖС.
Изначально речь шла о подкупе в особо крупном размере — порядка 3 млн рублей в виде автомобиля. Против Иванова возбудили уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
17 марта прошло новое заседание по делу, в суде рассматривали апелляционную жалобу адвоката Антона Иванова — Елены Палымовой. Следователи в это время продолжают разбираться в деятельности Иванова. По их данным, белгородец во время руководства БИКом продавал земельные участки по заниженным ценам, из-за чего областной бюджет лишился 10 млн рублей.
Также следствие предполагает, что Антон Иванов получил взятку от одного из предпринимателей в виде ноутбука стоимостью свыше 150 тыс. рублей. В обмен на это Иванов якобы заключил договоры подряда на выполнение строительных работ.
Судья отказал защитникам Иванова в удовлетворении апелляции и оставил бывшего градоначальника в СИЗО. Подробнее узнать о происходящем в зале суда с юмором предлагаем в нашем отдельном материале.
В августе 2022 года учёные отправили белгородскую сирень в космос. Так растение из Ботанического сада БелГУ увидело то, для чего человеку нужно приложить немало усилий. Это был первый этап исследования, и он уже окончен.
Учёные выясняли, получится ли поднять сирень в космос живой — получилось. Сейчас специалисты планируют провести анализ жизненных параметров растения, которые зафиксировали ранее. Сирень уже отцвела своё и умерла, капсула с её останками летает на высоте 530 км.
Вторая фаза исследования уже идёт — продлится она до тех пор, пока спутник не собьётся с заданного курса и не сгорит в плотных слоях атмосферы. Учёных теперь интересуют изменения в ДНК растения.
Во время Великой Отечественной войны в Чернянском районе затонул танк Т-34. Произошло это в 1943 году, недалеко от посёлка Красный Остров. Экипаж не заметил полынью и провалился под лёд реки Оскол. Солдаты смогли спастись и рассказали эту историю местным жителям.
11 лет назад в Белгородской области уже пытались вытащить технику — ничего не вышло, в иле и воде увязли экскаваторы. Новая попытка повторится в этом году, чему посодействуют местные власти.
Работами займутся после майских праздников. После танк планируют поставить в качестве памятника в окрестностях Чернянки.
Белгородская команда КВН «Близкие» продолжает успешно продвигаться в своей деятельности. 11 марта в четвёртой игре ⅛ финала Высшей лиги КВН белгородцы победили. Тем самым команда прошла в ¼ финала. Оценить юмор «Близких» можно будет 25 марта на Первом канале. Помог победить белгородцам Аркадий Укупник, который появился на сцене во время домашнего музыкального задания и шутил про себя.