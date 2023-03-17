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Зоозащитникам в Белгороде могут безвозмездно передать помещение на 10 лет

17 марта 2023, 09:06
Фото: 1MI
Нежилое помещение площадью 172,2 кв. м на улице Орлова в Белгороде могут передать в безвозмездное пользование АНО «Центр помощи бездомным животным „Пойдём домой!“». Об этом говорится в проекте решения городского совета.

Согласно проекту решения Белгородского городского совета, автономной некоммерческой организации «Центр помощи бездомным животным „Пойдём домой!“» планируют передать в безвозмездное пользование нежилое помещение.

Его площадь составляет 172,2 кв. м. Расположено помещение на улице Орлова, 84. Договор между зоозащитниками и администрацией города планируют заключить сроком на 10 лет.

Помещение передаётся с целью осуществления деятельности в области защиты животных.

Ранее депутаты обсуждали вопросы о безвозмездной передаче зданий Белгородской региональной общественной организации духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания «Начало» и некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках».

Нескольким организациям в Белгороде предложили безвозмездно передать здания
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