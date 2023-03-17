Зоозащитникам в Белгороде могут безвозмездно передать помещение на 10 лет

Нежилое помещение площадью 172,2 кв. м на улице Орлова в Белгороде могут передать в безвозмездное пользование АНО «Центр помощи бездомным животным „Пойдём домой!“». Об этом говорится в проекте решения городского совета.

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