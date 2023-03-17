Зоозащитникам в Белгороде могут безвозмездно передать помещение на 10 лет

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Согласно проекту решения Белгородского городского совета, автономной некоммерческой организации «Центр помощи бездомным животным „Пойдём домой!“» планируют передать в безвозмездное пользование нежилое помещение.
Его площадь составляет 172,2 кв. м. Расположено помещение на улице Орлова, 84. Договор между зоозащитниками и администрацией города планируют заключить сроком на 10 лет.
Помещение передаётся с целью осуществления деятельности в области защиты животных.
Ранее депутаты обсуждали вопросы о безвозмездной передаче зданий Белгородской региональной общественной организации духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания «Начало» и некоммерческой организации помощи детям с синдромом Дауна «Солнце в руках».