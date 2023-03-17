Вздувшиеся обои и советские стулья: как выглядят бытовки коммунальщиков Белгорода

С инвентарем в «Белгорблагоустройстве» получше, чем со всем остальным: на вооружении коммунальщиков новенькие тачки, мётлы и множество лопат.

Так что ремонт бытовкам в Белгороде явно требуется. А если добавить к этому сырость, о которой сообщил мэр, становится совсем грустно. И как работать в таких условиях, непонятно.