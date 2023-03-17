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Published Сегодня, 18:21

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Updated Сегодня, 18:23

Вздувшиеся обои и советские стулья: как выглядят бытовки коммунальщиков Белгорода

17 марта 2023, 18:21
Фото: соцсети Валентина Демидова

Коммунальщики Белгорода работают в сырых и тесных подвалах

17 марта мэр Белгорода Валентин Демидов показал, как выглядят бытовки «Белгорблагоустройства» в центре города. Три фотографии рассказывают больше, чем тысячи слов.

На первом фото градоначальник стоит в бытовке в окружении сотрудников коммунального предприятия и советской мебели. На стенах видны вздувшиеся от старости обои, старый выключатель и испачканная клеем после оторванных объявлений дверь.

Второе фото еще «красноречивее». На нём запечатлели старый деревянный стул, табурет, обмотанный тряпкой, и уголок старого советского дивана. Также выглядывает кусок явно сломанного офисного кресла. Вся мебель стоит на фоне металлических синих кладовок — явно ровесников своих компаньонов.

С инвентарем в «Белгорблагоустройстве» получше, чем со всем остальным: на вооружении коммунальщиков новенькие тачки, мётлы и множество лопат.
Так что ремонт бытовкам в Белгороде явно требуется. А если добавить к этому сырость, о которой сообщил мэр, становится совсем грустно. И как работать в таких условиях, непонятно.

Напомним, градоначальник поставил перед собой задачу поднять зарплаты в «Белгорблагоустройстве» до среднерыночных. Учитывая, что средняя заработная плата в Белгородской области, по официальным данным, составляет около 60 тыс. рублей, а коммунальщики получают 30-35 тыс. рублей, воплощение этого желания в жизнь выглядит маловероятным.

Фото: соцсети Валентина Демидова
Коммунальное предприятие в Белгороде ждёт повышение зарплаты
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#Новости Белгорода#Валентин Демидов#Белгород#Город#Белгорблагоустройство
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