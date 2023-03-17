Вздувшиеся обои и советские стулья: как выглядят бытовки коммунальщиков Белгорода

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
На первом фото градоначальник стоит в бытовке в окружении сотрудников коммунального предприятия и советской мебели. На стенах видны вздувшиеся от старости обои, старый выключатель и испачканная клеем после оторванных объявлений дверь.
Второе фото еще «красноречивее». На нём запечатлели старый деревянный стул, табурет, обмотанный тряпкой, и уголок старого советского дивана. Также выглядывает кусок явно сломанного офисного кресла. Вся мебель стоит на фоне металлических синих кладовок — явно ровесников своих компаньонов.
С инвентарем в «Белгорблагоустройстве» получше, чем со всем остальным: на вооружении коммунальщиков новенькие тачки, мётлы и множество лопат.
Так что ремонт бытовкам в Белгороде явно требуется. А если добавить к этому сырость, о которой сообщил мэр, становится совсем грустно. И как работать в таких условиях, непонятно.
Напомним, градоначальник поставил перед собой задачу поднять зарплаты в «Белгорблагоустройстве» до среднерыночных. Учитывая, что средняя заработная плата в Белгородской области, по официальным данным, составляет около 60 тыс. рублей, а коммунальщики получают 30-35 тыс. рублей, воплощение этого желания в жизнь выглядит маловероятным.