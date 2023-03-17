Во втором докладе рабочей группы речь идет о защите прав участников СВО

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
Он отметил, что в доклад вошли инициативы по расширению социальных гарантий участников СВО, защите их трудовых прав, а также ряд предложений по развитию оборонно-промышленного комплекса.
Они были представлены на выездном заседании группы, состоявшемся на базе войсковой части в Краснодарском крае. Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас уже готовится несколько законодательных инициатив, пишет rostovgazeta.ru.
«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца», — рассказал глава рабочей группы.
Турчак также отметил, что рабочей группой была обнаружена еще одна серьезная проблема. Речь о том, что семья сотрудника органов внутренних дел, который встал на учет для получения жилья во время службы и после вышел на пенсию, в случае его гибели в СВО лишается прав на это жилье. Законопроект, который должен урегулировать этот вопрос, уже подготовлен и в настоящее время проходит последние согласования.
Рабочей группой было также принято решение о необходимости изменить порядок расторжения с участниками СВО срочных трудовых договоров. Его предлагают приблизить к порядку, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.
Еще одна инициатива группы - объявить 1 июля в Российской Федерации Днем ветерана боевых действий.
Турчак также отметил, что рабочая группа предлагает разработать специальную межведомственную программу реабилитации раненых военнослужащих. Для этого планируется использовать опыт спортивной реабилитации военнослужащих, демобилизованных из зоны специальной военной операции, с привлечением спортсменов-паралимпийцев.
Еще один вопрос, касающийся медицинских гарантий участников СВО, — единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком именно подразделении военные проходят службу. В том числе это должно касаться и лекарственного обеспечения.
Рабочая группа отразила в своем докладе, что необходимо внести поправки и в закон о банкротстве. Турчак рассказал, что предлагается исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников - участников СВО, на которые зачисляются боевые выплаты.
Что касается развития ОПК, то авторы доклада считают, что на период спецоперации следует наладить взаимодействие отделов техконтроля и военных представителей Минобороны. Кроме того, предлагается разработать механизм, по которому за срыв гособоронзаказа ответственность будет возлагаться не только на исполнителей, как это происходит сейчас, но и на военных представителей Минобороны.
И еще одна инициатива рабочей группы - установление размера авансовых платежей в размере не менее 80% от гособоронзаказов.
В заключение Турчак обратил внимание на то, что в рабочую группу по вопросам СВО продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, к работе военкоматов также остается много вопросов. Для подробного разбора этих тем решено организовать отдельное заседание группы.