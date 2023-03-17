Во втором докладе рабочей группы речь идет о защите прав участников СВО

Турчак также отметил, что рабочей группой была обнаружена еще одна серьезная проблема. Речь о том, что семья сотрудника органов внутренних дел, который встал на учет для получения жилья во время службы и после вышел на пенсию, в случае его гибели в СВО лишается прав на это жилье. Законопроект, который должен урегулировать этот вопрос, уже подготовлен и в настоящее время проходит последние согласования.