Владимир Перцев: Сроки строительства новой школы в Северном неизвестны

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Чиновник ответил, что школу на 1500 мест в Северном начнут строить в 2023 году, если не будет «никаких катаклизмов и проблем». Насчёт сроков ввода объекта в эксплуатацию глава региона ничего сказать не смог, но добавил, что школа посёлку необходима.
Самое главное в этой ситуации — начать строительство. А когда начнём — мы обязательно его закончим. А вот по срокам я вам покамест не отвечу, по ходу строительства этой школы будем видеть тот темп работ. Подрядчики ответственные. Думаю, у нас все с вами получится.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, новую школу на 1500 мест в Северном собираются строить с бассейном, доступ в который откроют всему взрослому населению посёлка.