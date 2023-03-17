Владимир Перцев: Сроки строительства новой школы в Северном неизвестны

Чиновник ответил, что школу на 1500 мест в Северном начнут строить в 2023 году, если не будет «никаких катаклизмов и проблем». Насчёт сроков ввода объекта в эксплуатацию глава региона ничего сказать не смог, но добавил, что школа посёлку необходима.