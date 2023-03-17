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Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Владимир Перцев: Сроки строительства новой школы в Северном неизвестны

17 марта 2023, 19:04
Фото: 1MI

Школу на 1500 мест построят в Северном под Белгородом

17 марта в ходе прямого эфира главу Белгородского района Владимира Перцева спросили, когда планируется сдача новой школы в посёлке Северном, строительство которой ещё даже не начали.

Чиновник ответил, что школу на 1500 мест в Северном начнут строить в 2023 году, если не будет «никаких катаклизмов и проблем». Насчёт сроков ввода объекта в эксплуатацию глава региона ничего сказать не смог, но добавил, что школа посёлку необходима.

Самое главное в этой ситуации — начать строительство. А когда начнём — мы обязательно его закончим. А вот по срокам я вам покамест не отвечу, по ходу строительства этой школы будем видеть тот темп работ. Подрядчики ответственные. Думаю, у нас все с вами получится.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, новую школу на 1500 мест в Северном собираются строить с бассейном, доступ в который откроют всему взрослому населению посёлка.

В Северном построят новую школу с бассейном, который смогут посещать взрослые
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#Кристина Семенчук#Школа#Северный#Владимир перцев#Строительство#Бассейн#Строительство школы#Новая школа
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