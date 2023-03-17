В ЮВЖД рассказали о повреждениях на станции Белгород из-за ночного происшествия

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) рассказали, что в результате происшествия 16 марта в 01:20 незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура и два вагона восстановительного поезда на станции Белгород. Пассажирские вагоны не повреждены. Обошлось без пострадавших.
Задержек в движении поездов нет. Станция работает в штатном режиме, а все последствия ночного происшествия уже устранены.
Ночью 16 марта над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. Осколками повредило административное и торговое здания, находящиеся рядом жилые дома.