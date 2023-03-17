В ЮВЖД рассказали о повреждениях на станции Белгород из-за ночного происшествия

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) рассказали, что в результате происшествия 16 марта в 01:20 незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура и два вагона восстановительного поезда на станции Белгород. Пассажирские вагоны не повреждены. Обошлось без пострадавших.