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Updated Сегодня, 12:14

В ЮВЖД рассказали о повреждениях на станции Белгород из-за ночного происшествия

17 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI

На ж/д станции Белгород устранили последствия ночного происшествия

Происшествие случилось ночью 16 марта. Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, последствия уже устранены, работа станции продолжается в штатном режиме.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) рассказали, что в результате происшествия 16 марта в 01:20 незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура и два вагона восстановительного поезда на станции Белгород. Пассажирские вагоны не повреждены. Обошлось без пострадавших.

Задержек в движении поездов нет. Станция работает в штатном режиме, а все последствия ночного происшествия уже устранены.

Ночью 16 марта над Белгородом система ПВО сбила две ракеты. Осколками повредило административное и торговое здания, находящиеся рядом жилые дома.

СМИ: два вагона поезда повреждены после ракетного удара ВСУ по Белгороду
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#Ольга Аксёнова#Станция белгород#Вагоны#Восстановительный поезд#Ж/д#Ювжд#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Обстрел ВСУ
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