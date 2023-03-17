В СК рассказали новые подробности дела против экс-мэра Белгорода Иванова

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В региональном следкоме рассказали новые подробности уголовного дела против бывшего мэра и экс-руководителя Белгородской ипотечной корпорации (БИКа) и областного Фонда поддержки ИЖС Антона Иванова. Следователи продолжают устанавливать эпизоды его преступной деятельности.
Подозревают Иванова в превышении должностных полномочий, связанном с причинением существенного вреда интересам государства и его бюджету, а также в получении взятки в крупном размере.
Как считает следствие, Иванов реализовал земельные участки по заниженной стоимости и причинил ущерб бюджету области в размере 10 млн рублей. Речь о том времени, когда он руководил БИКом.
Помимо этого, следователи предполагают, что экс-мэр получил от руководителя одной из фирм взятку в виде имущества стоимостью свыше 150 тыс. рублей. «Подарок» Иванов получил якобы за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства уголовного дела. Отметим, что бывшего градоначальника суд решил оставить под стражей.
Напомним, задержали Антона Иванова в аэропорту 6 марта.