В ещё одном регионе Черноземья никак не могут открыть «Леруа Мерлен»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Магазин «Леруа Мерлен» в Орле снова не откроют. Открытие перенесли на неопределённый срок, хотя изначально его запланировали ещё на февраль–март 2021 года.
Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев отметил, что магазин никак не начинает работу, несмотря на готовность объекта. Подробностями торможения процесса чиновник не поделился.
Зато другой депутат обратил внимание, что налоговая ставка по аренде земли под построенным гипермаркетом стремительно снизилась. Изначально аренда стоила 10 млн рублей, затем цена снизилась до 6 млн рублей, а потом и вовсе упала до 1,7 млн рублей.
Ранее журналисты издания интересовались открытием гипермаркета строительных товаров в пресс-службе компании. Это было ещё в сентябре 2022 года. Представители организации ответили, что открытие состоится обязательно, но точные сроки не назвали.
Странная история происходит с «Леруа Мерлен» и в Белгороде. Магазин перестал работать после начала спецоперации. Ранее утверждалось, что не будет работать магазин всего месяц — якобы из-за сбоя программного обеспечения. Тем временем гипермаркет закрыт уже год.