Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В ещё одном регионе Черноземья никак не могут открыть «Леруа Мерлен»

17 марта 2023, 11:54
Фото: 1MI
Открытие в Орле вновь перенесли на неопределённый срок. Изначально магазин строительных материалов планировали открыть ещё в 2021 году, сообщает «Орелtimes».

Магазин «Леруа Мерлен» в Орле снова не откроют. Открытие перенесли на неопределённый срок, хотя изначально его запланировали ещё на февраль–март 2021 года.

Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев отметил, что магазин никак не начинает работу, несмотря на готовность объекта. Подробностями торможения процесса чиновник не поделился.

Зато другой депутат обратил внимание, что налоговая ставка по аренде земли под построенным гипермаркетом стремительно снизилась. Изначально аренда стоила 10 млн рублей, затем цена снизилась до 6 млн рублей, а потом и вовсе упала до 1,7 млн рублей.

Ранее журналисты издания интересовались открытием гипермаркета строительных товаров в пресс-службе компании. Это было ещё в сентябре 2022 года. Представители организации ответили, что открытие состоится обязательно, но точные сроки не назвали.

Странная история происходит с «Леруа Мерлен» и в Белгороде. Магазин перестал работать после начала спецоперации. Ранее утверждалось, что не будет работать магазин всего месяц — якобы из-за сбоя программного обеспечения. Тем временем гипермаркет закрыт уже год.

История в 13 лет: почему супермаркет «Карусель» закрылся в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Супермаркет «Океан» в Белгороде могут закрытьЖители Белгорода против закрытия «Европы»Белгород остался без «Карусели»
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Орловская область#Магазин#Город#Аренда#Открытие#Леруа мерлен
Подпишитесь
На бывшего мэра Белгорода возбудили ещё два уголовных дела
Сегодня, 07:33
Гладков: В Херсонской области служат 500 белгородцев
Сегодня, 06:57
В СК рассказали новые подробности дела против экс-мэра Белгорода Иванова
Сегодня, 09:35
Белгороднефтепродукт готов потратить 1,1 млрд на страхование рисков терроризма
Сегодня, 08:52
Депутат горсовета Белгорода Бурик собирается досрочно сложить полномочия
Сегодня, 08:09
У 11 тысяч человек в Белгородской области выявили гепатиты В и С
Сегодня, 06:47