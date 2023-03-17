В ещё одном регионе Черноземья никак не могут открыть «Леруа Мерлен»

Странная история происходит с «Леруа Мерлен» и в Белгороде. Магазин перестал работать после начала спецоперации. Ранее утверждалось, что не будет работать магазин всего месяц — якобы из-за сбоя программного обеспечения. Тем временем гипермаркет закрыт уже год.