Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В субботу, 18 марта, на территории региона будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 ˚С до +3 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +1 ˚С до +6 ˚С.
В Белгороде 18 марта ночью ожидается от +1 ˚С до +3 ˚С. Днём потеплеет — от +2 ˚С до +5 ˚С.
В воскресенье, 19 марта, в области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти, его скорость достигнет 5-10 м/с. Ночью столбик термометра будет колебаться от -2 ˚С до +3 ˚С, днём — от +2 ˚С до +7 ˚С.
В Белгороде ночью будет от +1 ˚С до +3 ˚С. Днём воздух прогреется от +1 ˚С до +5 ˚С.