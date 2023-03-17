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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Белгородскую область возвращаются морозные ночи

17 марта 2023, 15:15
Фото: 1MI

В Белгородской области в выходные будет сухо и прохладно

В регионе 18 и 19 марта осадков не ожидается. Ночью возможны заморозки до -2 ˚С. Днём будет прохладно — максимум +7 ˚С, следует из прогноза ГУ МЧС по Белгородской области.
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Погода

В субботу, 18 марта, на территории региона будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 ˚С до +3 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +1 ˚С до +6 ˚С.

В Белгороде 18 марта ночью ожидается от +1 ˚С до +3 ˚С. Днём потеплеет — от +2 ˚С до +5 ˚С.

В воскресенье, 19 марта, в области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти, его скорость достигнет 5-10 м/с. Ночью столбик термометра будет колебаться от -2 ˚С до +3 ˚С, днём — от +2 ˚С до +7 ˚С.

В Белгороде ночью будет от +1 ˚С до +3 ˚С. Днём воздух прогреется от +1 ˚С до +5 ˚С.

Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года
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#Ольга Аксёнова#Прогноз погоды#Погода#Выходные#Белгородская область#Белгород
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