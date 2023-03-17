В воскресенье, 19 марта, в области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти, его скорость достигнет 5-10 м/с. Ночью столбик термометра будет колебаться от -2 ˚С до +3 ˚С, днём — от +2 ˚С до +7 ˚С.