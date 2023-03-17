В Белгородской области заключённые не участвуют в IT-преступлениях

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Бытует мнение, что чаще IT-преступления совершают заключённые. По словам начальника отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александра Алексеенко, это информация пятилетней давности. Сейчас практически в местах лишения свободы данный вид преступлений искоренён.
В Белгородской области ни единого факта звонков с территории исправительных учреждений не зарегистрировано.
Александр Алексеенко
Как отмети начальник пресс-службы УМВД Алексей Гончарук, на сегодняшний день подобные call-центры — это серьёзный криминальный бизнес, в котором задействованы не 40 человек.
Это структура, которая имеет свою иерархию. Это не тот примитивный вариант, который был несколько лет назад.
Алексей Гончарук