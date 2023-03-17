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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

В Белгородской области заключённые не участвуют в IT-преступлениях

17 марта 2023, 11:54
Фото: 1MI
На сегодняшний день схемы мошенничеств с применением IT-технологий больше не являются примитивными. А информация о том, что телефонные злоумышленники чаще всего являются заключёнными, уже не актуальна. Подробнее рассказали в региональном управлении МВД.

Бытует мнение, что чаще IT-преступления совершают заключённые. По словам начальника отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александра Алексеенко, это информация пятилетней давности. Сейчас практически в местах лишения свободы данный вид преступлений искоренён.

В Белгородской области ни единого факта звонков с территории исправительных учреждений не зарегистрировано.
Александр Алексеенко

Как отмети начальник пресс-службы УМВД Алексей Гончарук, на сегодняшний день подобные call-центры — это серьёзный криминальный бизнес, в котором задействованы не 40 человек.

Это структура, которая имеет свою иерархию. Это не тот примитивный вариант, который был несколько лет назад.
Алексей Гончарук
Активные мошенники и технологии: в Белгородской области стало больше IT-преступлений
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#Кристина Семенчук#IT-преступления#Заключённые#Общество#Белгородская область
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