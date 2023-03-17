В Белгородской области за год случилось пять происшествий на аттракционах

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На заседании комитетов в облдуме 17 марта рассмотрели проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Белгородской области».
Законопроект позволит осуществлять контроль за соблюдением юрлицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию, эксплуатации и безопасности аттракционов.
Требования к аттракционам уже установлены правительством РФ и техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Осуществлять контроль в регионе будет управление Гостехнадзора.
В Белгородской области на сегодняшний день зарегистрировано 163 аттракциона, из них 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, на праздники и в выходные в регион приезжают аттракционы из других регионов. Некоторые из них не соблюдают требования безопасности и не предоставляют разрешающие документы.
Это часто приводит к несчастным случаям. Только в 2022 году на территории области произошло пять происшествий, в одном из которых ребёнок получил травмы средней тяжести.
Александр Мирончук, начальник регионального управления Гостехнадзора
Тем временем в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели.