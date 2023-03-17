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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Белгородской области за год случилось пять происшествий на аттракционах

17 марта 2023, 15:04
Фото: 1MI

Закон о региональном контроле за аттракционами появится в Белгородской области

Депутаты предложили принять закон о региональном государственном надзоре за аттракционами. Он позволит следить за состоянием и эксплуатацией этих объектов, пояснили в пресс-службе облдумы. Только за минувший год на аттракционах случилось пять происшествий.
Сюжет
Облдума

На заседании комитетов в облдуме 17 марта рассмотрели проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Белгородской области».

Законопроект позволит осуществлять контроль за соблюдением юрлицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию, эксплуатации и безопасности аттракционов.

Требования к аттракционам уже установлены правительством РФ и техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Осуществлять контроль в регионе будет управление Гостехнадзора.

В Белгородской области на сегодняшний день зарегистрировано 163 аттракциона, из них 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, на праздники и в выходные в регион приезжают аттракционы из других регионов. Некоторые из них не соблюдают требования безопасности и не предоставляют разрешающие документы.

Это часто приводит к несчастным случаям. Только в 2022 году на территории области произошло пять происшествий, в одном из которых ребёнок получил травмы средней тяжести.
Александр Мирончук, начальник регионального управления Гостехнадзора

Тем временем в Белгороде продолжают строить новый парк аттракционов. Ранее на площадку привезли первые карусели.

Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде
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#Ольга Аксёнова#Аттракционы#Законопроект#Гостехнадзор#Контроль#Облдума#Общество#Белгородская область
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