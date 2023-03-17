В Белгородской области за год случилось пять происшествий на аттракционах

В Белгородской области на сегодняшний день зарегистрировано 163 аттракциона, из них 45 батутов, пять зимних горок и 113 стационарных аттракционов. Помимо этого, на праздники и в выходные в регион приезжают аттракционы из других регионов. Некоторые из них не соблюдают требования безопасности и не предоставляют разрешающие документы.