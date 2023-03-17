В белгородском УВМД рассказали, можно ли инфоцыган считать преступниками

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Инфоцыгане — это люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности. Можно ли их называть мошенниками за навязывание заведомо абсурдных услуг, рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов.
По его словам, каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. При этом правоохранители могут рассматривать данный случай при наличии деяний, содержащих признаки преступления.
Если вы хотите получить информацию о том, как сегодня выстроены звёзды, вы её получили, может, она и не пригодилась, но вы получили.
Юрий Баранов
Напомним, как ранее отметил эксперт, направление инфоцыган выросло из тренингов личностного роста, которые перешли с очных встреч в онлайн-формат. Таких примеров крайне много, например, марафон желаний. При этом люди до сих пор «ведутся» и отправляют туда последние деньги.