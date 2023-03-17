В белгородском УВМД рассказали, можно ли инфоцыган считать преступниками

Напомним, как ранее отметил эксперт, направление инфоцыган выросло из тренингов личностного роста, которые перешли с очных встреч в онлайн-формат. Таких примеров крайне много, например, марафон желаний. При этом люди до сих пор «ведутся» и отправляют туда последние деньги.