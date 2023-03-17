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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Белгороде установят 276 новых дорожных знаков за 9,4 млн рублей

17 марта 2023, 15:21
Фото: 1MI
В стоимость также входит 92 опоры для знака. Установкой займётся ООО ТД «Волоконовский».

Белгорблагоустройство заключило контракт на установку дорожных знаков с ООО Торговый дом «Волоконовский». Компания занимается производством прочих строительно-монтажных работ. Контракт был заключен 14 марта. Подрядчику необходимо установить 276 дорожных знаков и 92 опоры. Цена контракта составила 9 439 000 рублей.

Фото: Госзакупки

Для установки знаков исполнитель контракта должен разобрать дорожную плитку, пробурить скважину, установить в скважину закладную деталь, залить фундамент и установить опору консоли. После этого необходимо установить дорожные знаки, восстановить плиточное покрытие и зелёную зону. Известно, что дорожные знаки должны быть выполнены из световозвращающей плёнки, а опоры должны быть устойчивы к сильному ветру.

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#Алина Харина#Дорожные знаки#Белгорблагоустройство#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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