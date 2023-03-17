В Белгороде установят 276 новых дорожных знаков за 9,4 млн рублей

Для установки знаков исполнитель контракта должен разобрать дорожную плитку, пробурить скважину, установить в скважину закладную деталь, залить фундамент и установить опору консоли. После этого необходимо установить дорожные знаки, восстановить плиточное покрытие и зелёную зону. Известно, что дорожные знаки должны быть выполнены из световозвращающей плёнки, а опоры должны быть устойчивы к сильному ветру.