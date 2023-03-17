В Белгороде накрыли организованный в гараже подпольный алкомаркет

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В Белгороде правоохранители нашли нелегальный алкомаркет в гараже. Владельца задержали, когда он привёз очередную партию товара. Помимо алкоголя, силовики обнаружили сигареты.
Подозреваемый — местный житель 1983 года рождения. Его авто было загружено бутылками с алкоголем. Спиртное и сигареты также хранились и в гараже. Мужчина продавал эти товары в розницу без соответствующей лицензии.
В общей сложности сотрудники полиции изъяли у белгородца 130 бутылок алкоголя с этикетками различных брендов и более 700 пачек сигарет на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Против жителя региона возбудили уголовное дело.