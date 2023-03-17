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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

В Белгороде накрыли организованный в гараже подпольный алкомаркет

17 марта 2023, 14:35
Фото: скриншот из видео УМВД по Белгородской области
Владельца подпольного магазина задержали, когда он привёз очередную партию товара, сообщили в региональном УМВД. Правоохранители изъяли 130 бутылок спиртного и более 700 пачек сигарет.

В Белгороде правоохранители нашли нелегальный алкомаркет в гараже. Владельца задержали, когда он привёз очередную партию товара. Помимо алкоголя, силовики обнаружили сигареты.

Подозреваемый — местный житель 1983 года рождения. Его авто было загружено бутылками с алкоголем. Спиртное и сигареты также хранились и в гараже. Мужчина продавал эти товары в розницу без соответствующей лицензии.

В общей сложности сотрудники полиции изъяли у белгородца 130 бутылок алкоголя с этикетками различных брендов и более 700 пачек сигарет на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Против жителя региона возбудили уголовное дело.

Видео: УМВД по Белгородской области
ФСБ накрыла в Белгородской области два подпольных алкомаркета
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