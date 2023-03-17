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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

У парка под Белгородом не нашлось лицензии на показ животных

17 марта 2023, 13:01
Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора
Нарушение выявили в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора. Организации внесли предостережение.

Парку регионального значения «Ключи» в селе Кострома Прохоровского района внесли предостережение за работу без необходимой лицензии. Организация использует животных в зрелищных целях без соответствующего разрешения.

Ранее территория была барской усадьбой Константина Альбертовича Питры. За год из заброшенного места из неё сделали облагороженный рекреационный объект. Открылся парк в 2010 году.

Аналогичные нарушения специалисты обнаружили в Воронежской области. Лицензии не было у воронежского заповедника имени Пескова, зоопарков «Эль Пако» и «Крестьянский дворик». Все указанные организации получили предостережения.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Проверка#Нарушения#Животные#Зоопарк#Парк#Парк регионального значения "Ключи"#Лицензия#Разрешение#Прохоровский район#Кострома
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