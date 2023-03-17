У парка под Белгородом не нашлось лицензии на показ животных

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Парку регионального значения «Ключи» в селе Кострома Прохоровского района внесли предостережение за работу без необходимой лицензии. Организация использует животных в зрелищных целях без соответствующего разрешения.
Ранее территория была барской усадьбой Константина Альбертовича Питры. За год из заброшенного места из неё сделали облагороженный рекреационный объект. Открылся парк в 2010 году.
Аналогичные нарушения специалисты обнаружили в Воронежской области. Лицензии не было у воронежского заповедника имени Пескова, зоопарков «Эль Пако» и «Крестьянский дворик». Все указанные организации получили предостережения.