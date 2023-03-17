Талисманом II Игр стран СНГ в Минске стала рысь

Posted Сегодня, 21:12
Published Сегодня, 21:12
Modified Сегодня, 21:13
Updated Сегодня, 21:13
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Белоруссии.
Вторые игры стран СНГ пройдут по 20 видам спорта и состояться под девизом «Сильный характер - яркая игра!». В логотипе игр доминируют синий и васильковый цвета, а по краям - цвета мирового олимпийского движения.
Предполагается, что участие в Играх примут около 3 тысяч спортсменов. I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани.