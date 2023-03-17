Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:12

Published Сегодня, 21:12

Modified Сегодня, 21:13

Updated Сегодня, 21:13

Талисманом II Игр стран СНГ в Минске стала рысь

Сегодня, 21:12
Организационный комитет II игр стран СНГ утвердил логотип, талисман и девиз соревнований, которые пройдут в Белоруссии в августе. Талисманом Игр стала белорусская рысь по имени Рыся.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

Вторые игры стран СНГ пройдут по 20 видам спорта и состояться под девизом «Сильный характер - яркая игра!». В логотипе игр доминируют синий и васильковый цвета, а по краям - цвета мирового олимпийского движения.

Предполагается, что участие в Играх примут около 3 тысяч спортсменов. I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани.

Подпишитесь
Наркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской области
Сегодня, 12:50
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из России
Сегодня, 07:34
Большая охота: как пройдёт турнир по 3Д стрельбе из лука в Белгородской области
Сегодня, 15:17
Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
Сегодня, 19:32
И хочется, и колется: как в белгородском центре борьбы со СПИД думали деньги украсть
Сегодня, 09:02
Несколько квартир пострадали после ночного удара по Белгороду
Сегодня, 09:42