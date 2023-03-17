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Суд Белгорода оставил экс-мэра Антона Иванова под стражей

17 марта 2023, 10:17
Фото: Антон Иванов / "ВКонтакте"
Белгородский областной суд отклонил апелляцию защиты Иванова и принял решение оставить обвиняемого в коррупции экс-мэра под стражей в СИЗО.

В ходе судебного заседания адвокат Иванова Елена Палымова попросила пересмотреть решение Свердловского суда и освободить обвиняемого из-под стражи, переместив его под домашний арест. По её мнению, доказать вину экс-мэра ещё предстоит, а помешать следствию Иванов не может: сбежать из страны у него не получится — изъят загранпаспорт, а все улики, которые можно было бы в теории уничтожить, уже собрали следователи.

Сам Иванов также попросил переместить его под домашний арест и призвал суд к гуманности.

Я хочу разобраться в этих инцидентах и опровергнуть каждый довод обвинения. Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества. Моя репутация, мои действия соответствует этому. Все предположения следствия не имеют общего знаменателя. Заключение под стражу — самая суровая мера для самых злостных обвиняемых. А я своей репутацией доказываю, что всегда выполнял свои обязанности. Я не хочу никого подвести, в первую очередь — самого себя.
Антон Иванов

Обвиняющая сторона попросила экс-мэра под стражей оставить, а апелляцию — отклонить.

В конце концов суд принял решение оставить Иванова в СИЗО.

Кроме того, в ходе судебного заседания экс-мэр «заработал» ещё два уголовных дела: бывшего градоначальника обвиняют ещё и в получении взятки в виде ультрабука Lenovo за 150 тыс. рублей и в незаконной продаже земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн рублей.

На бывшего мэра Белгорода возбудили ещё два уголовных дела
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