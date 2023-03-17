Суд Белгорода оставил экс-мэра Антона Иванова под стражей

В ходе судебного заседания адвокат Иванова Елена Палымова попросила пересмотреть решение Свердловского суда и освободить обвиняемого из-под стражи, переместив его под домашний арест. По её мнению, доказать вину экс-мэра ещё предстоит, а помешать следствию Иванов не может: сбежать из страны у него не получится — изъят загранпаспорт, а все улики, которые можно было бы в теории уничтожить, уже собрали следователи.