Суд Белгорода оставил экс-мэра Антона Иванова под стражей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В ходе судебного заседания адвокат Иванова Елена Палымова попросила пересмотреть решение Свердловского суда и освободить обвиняемого из-под стражи, переместив его под домашний арест. По её мнению, доказать вину экс-мэра ещё предстоит, а помешать следствию Иванов не может: сбежать из страны у него не получится — изъят загранпаспорт, а все улики, которые можно было бы в теории уничтожить, уже собрали следователи.
Сам Иванов также попросил переместить его под домашний арест и призвал суд к гуманности.
Я хочу разобраться в этих инцидентах и опровергнуть каждый довод обвинения. Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества. Моя репутация, мои действия соответствует этому. Все предположения следствия не имеют общего знаменателя. Заключение под стражу — самая суровая мера для самых злостных обвиняемых. А я своей репутацией доказываю, что всегда выполнял свои обязанности. Я не хочу никого подвести, в первую очередь — самого себя.
Антон Иванов
Обвиняющая сторона попросила экс-мэра под стражей оставить, а апелляцию — отклонить.
В конце концов суд принял решение оставить Иванова в СИЗО.
Кроме того, в ходе судебного заседания экс-мэр «заработал» ещё два уголовных дела: бывшего градоначальника обвиняют ещё и в получении взятки в виде ультрабука Lenovo за 150 тыс. рублей и в незаконной продаже земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн рублей.