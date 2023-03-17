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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Служащим в Белгородской области срочникам предложили повысить выплаты

17 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
Члены рабочей группы по СВО предложили установить надбавки к денежному довольствию срочников, служащих в Белгородской, Курской и Брянской областях, пишет ТАСС. В этих регионах действует средний уровень реагирования.

Для срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнем реагирования, предложили установить дополнительные надбавки к денежному довольствию. С такой инициативой выступили члены рабочей группы по вопросам СВО.

Предлагаем установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий.
Андрей Турчак, первый зампредседателя Совфеда, глава рабочей группы по вопросам СВО

Такой подход уже применяется в отношении срочников, служащих в Чеченской Республике.

Режим среднего реагирования в Белгородской области действует с октября 2022 года. Аналогичный режим тогда же ввели ещё в семи регионах.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, повышающего призывной возраст до 21 года — 30 лет.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД
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#Ольга Аксёнова#Срочники#Средний уровень реагирования#Надбавки#Общество#Белгородская область#Андрей Турчак
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