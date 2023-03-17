Служащим в Белгородской области срочникам предложили повысить выплаты

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Для срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнем реагирования, предложили установить дополнительные надбавки к денежному довольствию. С такой инициативой выступили члены рабочей группы по вопросам СВО.
Предлагаем установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий.
Андрей Турчак, первый зампредседателя Совфеда, глава рабочей группы по вопросам СВО
Такой подход уже применяется в отношении срочников, служащих в Чеченской Республике.
Режим среднего реагирования в Белгородской области действует с октября 2022 года. Аналогичный режим тогда же ввели ещё в семи регионах.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, повышающего призывной возраст до 21 года — 30 лет.