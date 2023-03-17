Рождённые 16 марта белгородцы через несколько лет поженились в тот же день в 16:00

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Молодожёны Антон и Лилия из Яковлевского горокруга родились в один день — 16 марта. Эту же дату они выбрали для своей свадьбы. Церемония состоялась в 16:00. Теперь у них есть счастливое число: день рождения друг друга и день рождения их семьи, написала Татьяна Слюсаренко.
Ранее сообщалось, что в регионе 34 человека в возрасте старше 70 лет решили вступить в брак. В целом зимой в Белгородской области поженились 1820 пар — на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
131 белгородская пара отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Белгородцев поздравили главы районов. Пары также получили денежные поощрения.