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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Рождённые 16 марта белгородцы через несколько лет поженились в тот же день в 16:00

17 марта 2023, 06:28
Фото: 1MI

Белгородская пара поженилась в свой день рождения

Молодые люди родились в один день — 16 марта. Эту же дату спустя несколько лет они выбрали для свадьбы. Брак заключили в 16:00, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Молодожёны Антон и Лилия из Яковлевского горокруга родились в один день — 16 марта. Эту же дату они выбрали для своей свадьбы. Церемония состоялась в 16:00. Теперь у них есть счастливое число: день рождения друг друга и день рождения их семьи, написала Татьяна Слюсаренко.

Ранее сообщалось, что в регионе 34 человека в возрасте старше 70 лет решили вступить в брак. В целом зимой в Белгородской области поженились 1820 пар — на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

131 белгородская пара отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Белгородцев поздравили главы районов. Пары также получили денежные поощрения.

молодожёны Антон и Лилия
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
60 лет вместе: 131 белгородская пара отметила бриллиантовую свадьбу
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Общество#Свадьба#Молодожены#Татьяна слюсаренко
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