Рождённые 16 марта белгородцы через несколько лет поженились в тот же день в 16:00

Молодожёны Антон и Лилия из Яковлевского горокруга родились в один день — 16 марта. Эту же дату они выбрали для своей свадьбы. Церемония состоялась в 16:00. Теперь у них есть счастливое число: день рождения друг друга и день рождения их семьи, написала Татьяна Слюсаренко.