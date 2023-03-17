РЭО при участии Минприроды готовит схему обращения с ТКО в Запорожской области

«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляется сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также отметил, что РЭО осуществляет сбор данных о расположении источников образования и объемах ТКО, о существующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых отходов. Также продолжается исследование возможностей строительства современных комплексов по обращению с отходами близ Мелитополя и Бердянска. Предполагается, что данные объекты будут запущены в 2026–2027 гг. Об этом информирует 360tv.