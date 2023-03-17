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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

РЭО при участии Минприроды готовит схему обращения с ТКО в Запорожской области

Сегодня, 16:08
Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды военно-гражданской администрации Запорожской области подписали дорожную карту по формированию территориальной схемы обращения с отходами и перспективам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляется сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также отметил, что РЭО осуществляет сбор данных о расположении источников образования и объемах ТКО, о существующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых отходов. Также продолжается исследование возможностей строительства современных комплексов по обращению с отходами близ Мелитополя и Бердянска. Предполагается, что данные объекты будут запущены в 2026–2027 гг. Об этом информирует 360tv.

В соответствии с территориальной схемой предполагается подобрать способы вывоза отходов, обозначить требуемые число и локации объектов размещения ТКО, рассчитать объемы ТКО, поставляемые населением.

Кроме того, к 2028 году в Мариуполе запланирована сдача в эксплуатацию экопромышленного парка (ЭПП) с предприятиями по переработке строительных и медицинских отходов. На начальном этапе мощность объекта составит 120 тысяч тонн, далее ее будут наращивать до 170 тысяч тонн. РЭО изучает основные технологические решения и возможности предоставления мер содействия проекту.

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