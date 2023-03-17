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Просроченные продукты обнаружили в нескольких белгородских школах и детсадах

17 марта 2023, 12:22
Фото: 1MI
Алексеевская межрайонная прокуратура проверила организацию питания детей в школах и детских садах горокруга и обнаружила нарушения, сообщили в региональном надзорном ведомстве. Вопросы у ревизоров возникли также к помещениям и посуде.

В Алексеевском горокруге прокуратура вместе со специалистами органа госконтроля провела проверку организации питания детей в школах и детсадах муниципалитета. Надзорное ведомство обнаружило нарушения.

В некоторых образовательных учреждениях нашли просроченные продукты. Помимо этого, выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к состоянию столовой, к посуде.

Прокуратура направила представления в адрес директоров школ и заведующих детсадами, а также главы муниципалитета. К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц.

В отношении пяти руководителей и повара образовательного учреждения завели административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ). Их оштрафовали. Сумма не называется, но для должностных лиц штраф составляет от 3 тыс. до 7 тыс. рублей. 

Нарушения уже устранили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Прокуратура#Школа#Детсад#Проверка#Просроченные продукты#Посуда#Столовая
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