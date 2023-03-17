Просроченные продукты обнаружили в нескольких белгородских школах и детсадах

В отношении пяти руководителей и повара образовательного учреждения завели административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ). Их оштрафовали. Сумма не называется, но для должностных лиц штраф составляет от 3 тыс. до 7 тыс. рублей.