Просроченные продукты обнаружили в нескольких белгородских школах и детсадах

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Алексеевском горокруге прокуратура вместе со специалистами органа госконтроля провела проверку организации питания детей в школах и детсадах муниципалитета. Надзорное ведомство обнаружило нарушения.
В некоторых образовательных учреждениях нашли просроченные продукты. Помимо этого, выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к состоянию столовой, к посуде.
Прокуратура направила представления в адрес директоров школ и заведующих детсадами, а также главы муниципалитета. К дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц.
В отношении пяти руководителей и повара образовательного учреждения завели административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ). Их оштрафовали. Сумма не называется, но для должностных лиц штраф составляет от 3 тыс. до 7 тыс. рублей.
Нарушения уже устранили.