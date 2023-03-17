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Председатель горсовета Белгорода объявил благодарность кандидату в мэры

17 марта 2023, 10:03
Фото: Telegram-канал горсовета Белгорода
Один из кандидатов на пост главы администрации областного центра Евгений Сошенко получил благодарственное письмо от председателя горсовета, следует из соответствующей документации. Сошенко — директор ООО «Градъ Сервис». Благодарность ему выразили за вклад в развитие ЖКХ.

Директор ООО «Градъ Сервис» Евгений Сошенко получил благодарственное письмо от председателя Белгородского городского совета. Поощрение кандидат в мэры города получил за «добросовестный труд» и за «вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города», следует из распоряжения.

Такие же письма направлены инженеру по охране труда ООО «БелЛифт» Сергею Клавкину, главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания РЭУ №5» Любови Литвиновой, бухгалтеру по квартплате ООО «Управляющая компания по жилью — Центральная» Олесе Музалевской.

Благодарности вручили в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Отметят его в воскресенье, 19 марта.

Напомним, что Евгений Сошенко был одним из четырёх претендентов на пост главы администрации Белгорода. Своё заявление на участие в конкурсе он подал в последний день — 16 декабря.

Горсовет сообщил о четырёх кандидатах на пост мэра Белгорода
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