Председатель горсовета Белгорода объявил благодарность кандидату в мэры

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Директор ООО «Градъ Сервис» Евгений Сошенко получил благодарственное письмо от председателя Белгородского городского совета. Поощрение кандидат в мэры города получил за «добросовестный труд» и за «вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города», следует из распоряжения.
Такие же письма направлены инженеру по охране труда ООО «БелЛифт» Сергею Клавкину, главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания РЭУ №5» Любови Литвиновой, бухгалтеру по квартплате ООО «Управляющая компания по жилью — Центральная» Олесе Музалевской.
Благодарности вручили в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Отметят его в воскресенье, 19 марта.
Напомним, что Евгений Сошенко был одним из четырёх претендентов на пост главы администрации Белгорода. Своё заявление на участие в конкурсе он подал в последний день — 16 декабря.