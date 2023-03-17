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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Полицейские нашли в выгребной яме тело пропавшего в конце декабря белгородца

17 марта 2023, 09:18
Фото: кадр из видео УМВД по Белгородской области

Пьяный белгородец убил знакомого и сбросил тело в выгребную яму

В конце декабря 2022 года в Прохоровском районе без вести пропал мужчина. Его мать написала заявление в полицию в январе. Спустя время подозреваемого в преступлении нашли. Его задержали. Подробности сообщили в региональных СК и УМВД.

В посёлке Тетеревино Прохоровского района в конце декабря пропал мужчина. Правоохранители выяснили, что его убил знакомый. Тело подозреваемый в преступлении сбросил в выгребную яму у себя во дворе.

Как уточнили в УМВД по региону, местонахождение 34-летнего потерпевшего было неизвестно с 28 декабря. Его мать обратилась в полицию 14 января. По факту пропажи мужчины СК возбудил уголовное дело.

По версии следствия, в день трагедии белгородец пришёл в гости к своему знакомому. Мужчины вместе выпивали, и между ними произошла ссора. 32-летний подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. После случившегося мужчина сбросил тело в выгребную яму, где его и обнаружили оперативники.

Подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинения. Следствие настаивает на заключении мужчины под стражу.

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