Полицейские нашли в выгребной яме тело пропавшего в конце декабря белгородца

По версии следствия, в день трагедии белгородец пришёл в гости к своему знакомому. Мужчины вместе выпивали, и между ними произошла ссора. 32-летний подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. После случившегося мужчина сбросил тело в выгребную яму, где его и обнаружили оперативники.