Полицейские нашли в выгребной яме тело пропавшего в конце декабря белгородца

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В посёлке Тетеревино Прохоровского района в конце декабря пропал мужчина. Правоохранители выяснили, что его убил знакомый. Тело подозреваемый в преступлении сбросил в выгребную яму у себя во дворе.
Как уточнили в УМВД по региону, местонахождение 34-летнего потерпевшего было неизвестно с 28 декабря. Его мать обратилась в полицию 14 января. По факту пропажи мужчины СК возбудил уголовное дело.
По версии следствия, в день трагедии белгородец пришёл в гости к своему знакомому. Мужчины вместе выпивали, и между ними произошла ссора. 32-летний подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. После случившегося мужчина сбросил тело в выгребную яму, где его и обнаружили оперативники.
Подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинения. Следствие настаивает на заключении мужчины под стражу.