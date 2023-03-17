Почти половина опрошенных социологами россиян рассказала о чувстве тревожности

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По данным социологов, 49% опрошенных россиян заявили о тревожных ощущениях у их близких и знакомых. Ещё 45% респондентов утверждают, что в их окружении преобладает спокойное настроение, пишет издание.
Опрос провёл Фонд «Общественное мнение» в 104 населённых пунктах в 53 регионах России.
Из графика следует, что тревожность населения резко подскочила до 70% в сентябре–октябре прошлого года. Со временем тревожность пошла на спад. До этого среди населения преобладало спокойное настроение.
Ранее стало известно, что в Белгородской области вырос спрос на антидепрессанты. В сентябре 2022 года белгородцы стали покупать успокоительные на 16% чаще, чем в августе.
В декабре минувшего года Белгородская область вошла в десятку самых встревоженных регионов страны.