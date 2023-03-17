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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Почти половина опрошенных социологами россиян рассказала о чувстве тревожности

17 марта 2023, 13:49
Фото: 1MI
Респонденты заявили, что среди их родственников и друзей 49% ощущают тревогу. О спокойствии заявили 45% опрошенных граждан. Такие данные приводят «Новые известия» со ссылкой на ФОМ.

По данным социологов, 49% опрошенных россиян заявили о тревожных ощущениях у их близких и знакомых. Ещё 45% респондентов утверждают, что в их окружении преобладает спокойное настроение, пишет издание.

Опрос провёл Фонд «Общественное мнение» в 104 населённых пунктах в 53 регионах России.

Из графика следует, что тревожность населения резко подскочила до 70% в сентябре–октябре прошлого года. Со временем тревожность пошла на спад. До этого среди населения преобладало спокойное настроение.

Ранее стало известно, что в Белгородской области вырос спрос на антидепрессанты. В сентябре 2022 года белгородцы стали покупать успокоительные на 16% чаще, чем в августе.

В декабре минувшего года Белгородская область вошла в десятку самых встревоженных регионов страны.

Белгородская область оказалась в десятке самых встревоженных регионов
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#Ольга Аксёнова#Тревожность#Фом#Спокойствие#Социологи#Общество
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