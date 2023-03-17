Новые мемориалы открыли под Белгородом в память о погибших бойцах

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:34
17 марта в военно-патриотическом сквере «Айсберг» открылись мемориалы в честь воинов-шебекинцев. На плитах появились четыре имени военнослужащих.
Открыли мемориалы в честь лейтенанта Александра Шкарина, главного корабельного старшины Владимира Воронкина, младшего сержанта Андрея Ярцева, рядового Евгения Холодова. Все они погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
«Мужественные и сильные бойцы ценой собственной жизни выполнили свой воинский долг до конца, показав тем самым образец высочайшей доблести и отваги. Они погибли как настоящие герои», — написал Алексей Красовский.