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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Новые мемориалы открыли под Белгородом в память о погибших бойцах

17 марта 2023, 13:32
Фото: Telegram-канал Алексея Красовского
Четыре новые именные плиты появились в военно-патриотическом сквере «Айсберг» в Шебекино. Мужчины погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО, сообщил депутат областной думы Алексей Красовский в своём Telegram-канале.
Сюжет
СВО

17 марта в военно-патриотическом сквере «Айсберг» открылись мемориалы в честь воинов-шебекинцев. На плитах появились четыре имени военнослужащих.

Открыли мемориалы в честь лейтенанта Александра Шкарина, главного корабельного старшины Владимира Воронкина, младшего сержанта Андрея Ярцева, рядового Евгения Холодова. Все они погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

«Мужественные и сильные бойцы ценой собственной жизни выполнили свой воинский долг до конца, показав тем самым образец высочайшей доблести и отваги. Они погибли как настоящие герои», — написал Алексей Красовский.

Фото: Telegram-канал Алексея Красовского

Напомним, ранее белгородцы предложили организовать свою «Аллею ангелов» в «Айсберге».

В Белгородской области предложили оборудовать свою «Аллею ангелов»
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#Наталья Корявых#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Спецоперация#Военнослужащие#Погибшие#Айсберг#Мемориальные плиты
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