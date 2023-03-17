Непризнанный Россией суд в Гааге выдал ордер на «арест» Владимира Путина

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Ордер связан с делом о «незаконном вывозе детей». По мнению суда, Владимир Путин и Мария Львова-Белова виновны в депортации детей с территории Украины в Российскую Федерацию в течение года, начиная с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. И должны понести уголовную ответственность за это преступление.
На громкое заявление уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, наша страна не несет обязательств по решениям МУС, так как не является участником Римского статута этого суда и никак с ним не сотрудничает. Ордер на арест, выданный судом, она назвала юридически ничтожным «рецептом».
Ранее МУС уже заявлял о преступлениях, которые якобы совершают российские военные в Украине. Его прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тоже подтвердил, что Россия не признает решений Международного уголовного суда.