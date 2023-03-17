Непризнанный Россией суд в Гааге выдал ордер на «арест» Владимира Путина

На громкое заявление уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, наша страна не несет обязательств по решениям МУС, так как не является участником Римского статута этого суда и никак с ним не сотрудничает. Ордер на арест, выданный судом, она назвала юридически ничтожным «рецептом».