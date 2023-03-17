«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
17 марта суд рассмотрел апелляционную жалобу Елены Палымовой, адвоката Антона Иванова. Выслушав доводы обеих сторон, суд решил оставить Иванова под стражей.
Напомним, что экс-мэра 6 марта сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Домодедово. В отношении бывшего главы администрации Белгорода возбудили уголовное дело за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь шла о получении взятки в виде автомобиля на сумму около 3 млн рублей, которая, по некоторым данным, оформлена на бывшую супругу экс-мэра.
Подробнее о том, как проходило заседание и как суд рассматривал апелляцию, — в материале Бел.Ру.
В заседании также участвовали следователь Евгений Михалёв и прокурор Роман Пугачёв. Сам Иванов присутствовал посредством видеосвязи: экс-мэру побрили голову, при этом жалоб у него на действия сотрудников СИЗО нет — об этом он заявил лично.
До начала рассмотрения апелляционной жалобы сторона обвинения заявила о ходатайстве и попросила приобщить к материалам дела следующую информацию: 16 марта следователь Михалёв возбудил уголовное дело на Антона Иванова, который, по версии следствия, получил взятку — ультрабук Lenovo за 159 тыс. рублей. «Подарок» экс-мэр якобы получил за то, чтобы помочь компании «ПромАгроСтрой» построить дома для участковых полиции.
Услышав последнее, адвокат Елена Палымова переглянулась с пришедшими поддержать Иванова людьми и улыбнулась. Судья, заметив это, заявил, что «никаких эмоций не нужно».
Следователь продолжил: по его словам, 16-го числа на Иванова завели ещё одно уголовное дело из-за незаконной продажи земельных участков. Это, по мнению следователей, нанесло области ущерб в 10 млн рублей. Два постановления об уголовных делах и два постановления об их соединении обвиняющая сторона попросила приобщить к делу. Кроме того, попросили приобщить ещё один протокол.
А также [прошу приобщить] протокол дополнительного опроса свидетеля Барыбина Александра Петровича, который пояснил, что бывшая супруга Иванова никаких денежных средств за автомобиль «БМВ» «ПромАгроСтрой» не переводила.
Евгений Михалёв
Узнав об этом, адвокат Палымова попросила суд предоставить ей перерыв на 10 минут — для того, чтобы ознакомиться с ходатайством обвиняющей стороны. Судья перерыв одобрил.
Отметим, что во время него Палымова вышла из зала, а затем вернулась на минуту позже, чем судья.
— Это уже неуважение к участникам процесса, — заявил последний, ожидая женщину.
— Для того, чтобы высказать мнение по данному ходатайству, прошу предоставить мне возможность провести индивидуальную консультацию с моим защитником… — заявила вернувшаяся Палымова, оговорившись и перепутав защитника с подзащитным.
— Защитником? Каким защитником? — отрезал судья.
— Ой, прошу прощения, с подзащитным…
— Он вон рядом с вами сидит!
— Уважаемый суд, подождите…
Услышав последнее, судья взял небольшую паузу. Секунды три стояла тишина.
— Я вас ещё раз призываю к ненарушению порядка во время судебных заседаний. Вы ушли — мы ждали вас. Почему вы уходили? Кто вам позволял? Ровно через 10 минут мы зашли — вы отсутствуете, — продолжил судья.
— Уважаемый суд, отсутствовала ровно 10 минут.
— Но для переоформления! Понятно, что вы могли выйти…
— Прошу прощения, у вас предвзятое отношение ко мне? — перебила судью Палымова.
— …но находиться здесь, или в коридоре — это ваше право, — продолжал он.
— Согласна. Вот я и пользовалась этим правом.
— Хорошо, вы заявляете о ходатайстве для консультации с вашим подзащитным?
— Да, и поясняю…
— Хорошо, объявляется перерыв на пять минут, — не дал закончить адвокату судья.
После общения с подзащитным Палымова заявила, что не возражает против приобщения протокола допроса Барыбина, но возражает против приобщения двух постановлений о возбуждении уголовных дел от 16 марта. По её мнению, указанные материалы Иванов не получал, а суть обвинения не понимает.
Затем слово дали самому Антону Иванову, который, продираясь сквозь помехи и скрип, смог всё-таки донести до судьи и присутствующих следующее:
Уважаемый суд, я постановлений не получал. Здесь серьёзные вопросы, нужно с ними ознакомиться.
Тем не менее, постановления к материалам дела в итоге приобщили.
Затем началось рассмотрение апелляционной жалобы. Палымова заявила, что причастность к совершаемому преступлению ещё должна быть установлена судом, а «оставление судьёй без проверки или оценки обоснованности причастности обвиняемого к совершённому преступлению должно расцениваться как существенное нарушение уголовно-процессуального кодекса».
Следователь ссылается на два фактора. Первое: господин Иванов может скрыться. А факт того, что он скрыться не может, мы подтверждаем протоколом выемки, которая, надеемся, будет приобщена к материалам дела, и согласно которой загранпаспорт у моего подзащитного был изъят. И второй довод — препятствие по производству дела, в том числе уничтожение доказательств. Обыск дома проводился, помещение полностью чистое. Не видим оснований, почему нельзя избрать более мягкую меру пресечения, такую как домашний арест или залог.
Елена Палымова
Что касается автомобиля, судьба которого всех так волнует, то, по словам Палымовой, третье лицо представило квитанцию, якобы подтверждающую начисление денег за него на расчётный счёт организации. Комментируя новые уголовные дела, адвокат заявила, что прокурор и следователь не предоставили документов, подтверждающих причастность подзащитного к совершению инкриминируемых деяний.
Вновь высказаться по этому поводу дали и Иванову. В этот раз экс-мэру мешал говорить непонятный свист, возникший из-за помех в связи.
Я полностью поддерживаю мнение защитника. От себя хочу добавить, что никогда не препятствовал следствию. Наоборот — я хочу разобраться в этих инцидентах и опровергнуть каждый довод обвинения. Я желаю продолжить свой трудовой путь на благо общества, государства, с учётом наличия навыка в сфере жилищного строительства. Моя репутация, мои поступки, мои положительные характеристики — они свидетельствуют о моём благонадёжном намерении максимально взаимодействовать со следствием.
Другой вопрос — что преступления не было, как и умысла. Основной факт: по поводу автомобиля, что он является предметом взятки - он был куплен и оплачен. Кроме того, все предположения следствия, все разрозненные события, которые пытаются собрать воедино, не имеют общего знаменателя. Заключение под стражу — самая суровая мера пресечения. И она применяется по отношению к лицам, которые явно совершили преступления и явно опасны для общества. А я — законопослушный гражданин, и я своей репутацией доказываю, что всегда выполнял свои обязанности.
У следствия нет оснований, чтобы считать, что я буду скрываться от следствия. Я не хочу никого подводить, в первую очередь — самого себя.
Антон Иванов
Что касается стороны обвинения, то заключение Иванову под стражу она сочла обоснованным шагом.
Доводы защиты полностью изучены и не нашли подтверждения. Так, данный автомобиль не продавался. На балансе организации никогда не находился. Денежные средства, которые поступали на счёт в качестве оплаты автомобиля, фактически перечислялись не после оплаты, а в связи с событиями о привлечении к ответственности иных лиц. То есть, по мнению следствия, данные действия являлись «прикрытием» Иванова для совершения преступной деятельности. Скажем так — на будущее.
Евгений Михалёв
Таким образом, доводы защиты, по мнению обвинителей, не обоснованы. Кроме того, отсутствие загранпаспорта, по словам следователя, не помешает Иванову скрыться, при желании, от следствия.
Также, отметил прокурор, свидетель Барыбин заявил, что не получал денег от Иванова за автомобиль.
Возникает вопрос: господин Барыбин деньги-то фактически на расчётный счёт получил или не получил? Следователь говорит, что денежные средства на счёт заходили. Более того, сторона защиты предоставляет квитанции. Это является доказательством! Всё остальное строится исключительно на показаниях некоего Барыбина и больше ни на чём.
Елена Палымова
В конце концов, подумав порядка пяти минут, судья решил в удовлетворении апелляции Иванову и его защитникам отказать. Таким образом, экс-мэр Белгорода остаётся под стражей в СИЗО.
Напомним, что до работы в мэрии Белгорода Антон Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. У следствия возникли вопросы именно к тому периоду, когда Иванов занимал эти должности.