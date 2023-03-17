«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова

Следователь продолжил: по его словам, 16-го числа на Иванова завели ещё одно уголовное дело из-за незаконной продажи земельных участков. Это, по мнению следователей, нанесло области ущерб в 10 млн рублей. Два постановления об уголовных делах и два постановления об их соединении обвиняющая сторона попросила приобщить к делу. Кроме того, попросили приобщить ещё один протокол.