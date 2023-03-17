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Начальница отделения почтовой связи в Белгородской области присваивала чужие деньги

17 марта 2023, 11:00
Женщина похищала вверенные ей деньги в период с мая 2021 по сентябрь 2022 года. Всего она присвоила 310 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

В Валуйском горокруге начальница отделения почтовой связи присвоила 310 тыс. рублей вверенных ей средств. Действовала злоумышленница в период с мая 2021 по сентябрь 2022 года.

Уголовное дело дошло до суда. Последний установил, что 49-летняя женщина руководила отделением почтовой связи и похищала чужие деньги, пользуясь служебным положением.

Суд приговорил белгородку к двум годам колонии условно с испытательным сроком на два года. Также женщину обязали выплатить компенсацию причинённого ею ущерба. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Валуйский горокруг#Суд#Преступление#Ущерб#Наталья Корявых#Почта#Присвоение#Происшествия
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