Начальница отделения почтовой связи в Белгородской области присваивала чужие деньги

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
В Валуйском горокруге начальница отделения почтовой связи присвоила 310 тыс. рублей вверенных ей средств. Действовала злоумышленница в период с мая 2021 по сентябрь 2022 года.
Уголовное дело дошло до суда. Последний установил, что 49-летняя женщина руководила отделением почтовой связи и похищала чужие деньги, пользуясь служебным положением.
Суд приговорил белгородку к двум годам колонии условно с испытательным сроком на два года. Также женщину обязали выплатить компенсацию причинённого ею ущерба. Приговор суда пока не вступил в законную силу.