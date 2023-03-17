На бывшего мэра Белгорода возбудили ещё два уголовных дела

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В суде сообщили, что бывшего мэра Белгорода обвиняют в получении взятки в виде ультрабука Lenovo и в незаконной продаже земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн рублей.
Ранее Свердловский районный суд постановил отправить Антона Иванова под стражу на два месяца. Адвокат Елена Палымова подала апелляцию на это решение в Белгородский областной суд. Она попросила перерыв для ознакомления с материалами новых уголовных дел.