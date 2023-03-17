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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:36

На бывшего мэра Белгорода возбудили ещё два уголовных дела

17 марта 2023, 07:33
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Обвиняемый в получении взятки в виде автомобиля Антон Иванов стал фигурантом ещё двух уголовных дел, сообщил журналист Бел.Ру из зала суда, где рассматривается апелляция на его содержание под стражей.

В суде сообщили, что бывшего мэра Белгорода обвиняют в получении взятки в виде ультрабука Lenovo и в незаконной продаже земельных участков, которая якобы нанесла области ущерб в 10 млн рублей.

Ранее Свердловский районный суд постановил отправить Антона Иванова под стражу на два месяца. Адвокат Елена Палымова подала апелляцию на это решение в Белгородский областной суд. Она попросила перерыв для ознакомления с материалами новых уголовных дел.

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#Артем Черненко#Коррупция#Уголовное дело#Мэр белгорода#Происшествия#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Антон Иванов#Елена Палымова
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